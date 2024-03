Editorial: Bekang um eisual thleng thin chungchang zirchian

Tunhnaiah Khumtung khuaah bekang um eisual avangin mi engemawzat damdawi ina enkawl ngaiin an awm a, hemi kaihhnawih vang nia hriatin naupang pakhat phei chuan nunna a chân a ni.

Bekang um hi Mizo-te chawhmeha ei tam berte zinga mi a ni a, hetihlai hian bekang um eisual vanga harsatna thleng hi a khât tawkin hriat tur a awm leh thin a, na taka dam lo te, bekang um eisual nia hriat vanga nunna chânte pawh an lo awm tawh thin bawk a ni.

Bekang um ei sualte hi a tlangpuiin pumna, khawsik, luakchhuak leh chauten an awm thin a, tunhnaia Khumtung khuaa bekang um eisual kaihhnawih nia hriat vanga boral naupang hi a thin (liver) a khawih pawi hman niin hriat a ni a, ani hi bekang ei vang ni lovin, a nu-in bekang a eisual vanga a nu hnute tui atanga hetianga awm a nih hi rin a ni nghe nghe a ni.

Bekang ei sual chhan lian bera sawi thin chu bekang chi tura damdawi nena sawngbawl tawh um ei vang niin sawi a ni thin a, hei bakah hian a sawngbawlna a thianghlim tawk loh vang nite pawhin sawi a ni thin a ni.

Bekang um eisual vang hian harsatna tam tak tawk lo awm tawh mahse bekang um hi Mizoten chawhmeh atan kan la hmang chhunzawm zel a, kan la hmang chhunzawm zel dawn pawh niin a lang a, hei vang hian sawrkar lama kan mithiam zawkte hian bekang um eisualna laka kan him zawk theihna turin bekang um eisual awm theihna leh, him zawka bekang um dan tur kaihhruainate siam thei se a duhawm hle a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related