Editorial: ILP chungchangah nasa zawka tan kan lak tulh tulh a ngai

Nizan hmasaah Mizoram hmun hrang hrangah Mizorama hnamdang Inner Line Permit (ILP) enfiah runpui neih niin, hetah hian ILP fello engemawzat hmuhchhuah an ni a, a then phei chu ILP nei miah loa helaia hna lo thawkte pawh an awm a ni.



Hnam lian zawk leh changkang zawkten hnam tlem zawk leh hnufual zawkte min chimral mai lohna tura kan inhungna leh kan hnam himna atana siam a ni a, kan hnam himna atana a pawimawh ang ngeiin, invenna atan pawh kan la hmang tangkai hle a ni.



Hetihlai hian ILP enfiah runpui neih a nih apiang hian ILP fel lo, ILP thi tawh te, ILP nei lote man chhuah tur an awm deuh reng thung.



India rama inkalpawhna atana hman nasat ber, rel hmanga inkalpawhna chu tunah hian kan ram laili thlenga hman theihin peih tep a ni tawh a, hetiang a nih avang hian kan ram leh hnam himna atana kan invenna pakhat ILP chungchangah hian tun hma ai zawnga kan duh uluk a, kan khauh zual deuh a ngai tan niin a lang.



ILP endik a nih apianga ILP fello leh ILP nei lo man chhuah tur an awm deuh reng chungchangah hian a ram neitute hi a mawhphurtu lian ber kan niin a lang a, thuneitu lam leh tlawmngai pawl lamin ILP dik lo man chhuak tura hma an lak reng rual hian ILP pek chhuahna lama mawhphurtute lam an khauh a, an uluk zual deuh deuh a tul bawk a, ILP hi kan inhumhimna atana tangkai taka kan hman zui zel theih nan kan theihna chin apianga kan nasa zawka tantlan hi a tul tulh tulh dawn niin a lang.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related