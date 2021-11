KEIMAHNI LAM HRIATTIRNA

Kan new post thinte min hlutsaka social media danga lo copy paste thin in awm a, source pawh in tarlang tel thin a, hetianga kan news-te min hlutsak a, source lang tela min post darhsak thin hi kan lawm hle a. Chutihrual chuan news min post darhsak thinte hnenah ngen duh kan neih chu kan kal zelna tur kawnga min tanpuina tur a ni tih hriain, khawngaihin news in copy-na link hi min tarlan telsak hram hram turin kan ngen che u a ni.

Website kan siamna atana kan senso thenkhatte a lo phuhruk ve theih nan tiin, fakna awm turin kan dah a, hei hi khawngaiha min lo click sak ve zeuh zeuh thin turin kan ngen bawk a che u a, kan website tlawhtu an tam hian website siamna leh enkawlna atana kan senso zawng zawng min phuhruk theilo mahse min tanpui nasa hle a, tlawhtu tam zawk kan neih zel theih nan link hi min dah telsak hram hram turin kan ngen nawn che u a ni e.

Tin, kan Youtube channel – https://www.youtube.com/channel/UCfdFa2sLf17UZzjeWje6LFg hi min lo ensak a, mi lo subscribe sak theuh turin kan sawm bawk a che u.

– Administrator