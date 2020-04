LLTF/VLTF-te chungchang ngaihtuah nawn a tul tawh hle

Khawvel puma hri leng mek, mi tam takin an thihpui tawh Coronavirus laka invênna atan leh a darh zel lohna tura hmalakna atan March ni 25 aṭang khan India ram pumah total lockdown kalpui a ni a, India ram hmun dang thlalakte thlirin Mizoram hi India rama lockdown kalpui ṭha ber pawl kan nih ngei a rinawm a, lockdown kan kalpui ṭhatna atana sulsutu pawimawh berte zingah Local/Village Level Task Force on Covid-19 (LLTF/VLTF)-te hi an tel a ni.

March ni 18, 2020 khan Health Minister hova AMC Mayor leh AMC hnuaia Local Council hrang hrang hruaitute leh Central YMA Office Bearer-te ṭhukhawm chuan Local/Village Level Task Force hi din an remti a, Local Council/Village Council kaihhruaina hnuaiah veng/khawtina NGO leh kohhrante telin din nise an ti a, a tuk, March ni 19 khan Mizoram sawrkar chuan LLTF/VLTF din tur hian hriattirna (Vide Government of Mizoram, Health & Family Welfare Department Notification No. D.33011/21/2019-HFW (nCOV)dated 19h March 2020) a tichhuak a, hemi hnu March ni 26, 2020 khan Disaster Management & Rehabilitation Department chuan LLTF/VLTF-ten mumal leh awmzei nei zawka an khua leh vengah ṭheuha hma an lak tlan theihna turin an hnathawh dan tur inkaihhruaina ‘Standard Operating Procudure’ (SOP) a tichhuak zui bawk a, LLTF/VLTF-te hnathawh dan tur kaihhruainaah hian an mawhphurhna leh hmalakna turte, mipuite hnena zirtirna an pek turte leh mipuite hnena information an pek dan turte bakah duty-a chhuakte tan an himna tura inkaihhruainate tarlan a ni.

Sawrkar duhdanin LLTF/VLTF chu Village Council/Local Council-ten anmahni area theuhah an indin a, VC/LC area hrang hrangin anmahni duhdana indin leh kalpui an nih hlawm avangin an indin dan leh an kalphung pawh a inanglo zung hlawm a, chutihrualin, vengchhung mipuite tan erawh an area-a LLTF/VLTF-te hi an ṭangkaiin an thawh hlâwk vek a, lockdown hlawhtling taka kalpui a nih theih nan mipui khuahkhirh hna an thawh mai bakah vengchhunga mi ṭhahnemngaiten mi harsa zawkte chhawmdawlna tur thehkhawm nan an hmang a, sawrkar sum hmang lovin an vengchhunga chhawmdawl ngaite chhawmdawl hna leh ṭanpui ngaite ṭanpui hna pawh an thawk tel a, tin, he hripui laka mipuite himna turin an vengchhunga mipui chetvel dan tur thlengin ruahmanna mumal tak an duang hlawm a ni.

Hetianga he hripui laka invênna atana sulsutu pawimawh taka thawktute hian sawrkarin aṭangin hlawh emaw, lawmman emaw dawn an nei lova, anmahni mai bakah an chhungte dinhmun hlauhawm taka dah thei an ni tih inhre chungin, Zoram mipui himna tur an ngaihtuah avanga tlawmngaia pen chhuak an ni a, fak an phu hle a ni.

Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan March ni 27, 2020-a mipuite hnena thuchah a tihchhuahah Healthcare worker-te chu an natna beih mek (Covid-19) laka an him theihna tur ṭul sawrkarin a theih ang anga a ngaihtuah thu tarlangin, an himna tur hmanraw hrang hrang ngaihtuahsak an nih thute, an taksa hriselna atana chaw ṭha leh an mamawh pek te, an chhungte hriselna leh himna ngaihtuahsakte, Covid-19 natna emaw a kaihhnawih natnain a tlakbuak a nih chuan free medical treatment pek a nih tur thute, Covid 19 vanga nunna an chân a nih chuan zângnadawmna ṭha tawk tak pek an nih tur thute a sawi a, hemi hma hian Union Finance Minister chuan COVID-19 dona kawnga hnathawk, doctor, paramedic, healthcare-a, sanitation lam thawk, ASHA hnathawk Coronavirus buaipuitu bikte tan thla thum chhung insurance mi pakhat zelah cheng nuai 50 pek a nih tur thu a lo puang tawh a ni.

Hetianga sawrkarin a hnuaia hnathawk zinga Covid-19 dona kawnga a hmatawnga thawktute ang bawk hian kan rama hripui (Covid-19) lut tur leh darh tur vênna hna thawk tura tlawmngaia inpe-te pawh hi he hripui vanga vanduaina tawk palh thei, harsatna tawk ve thei dinhmuna ding, hmun hlauhawma thawktute an nih avangin, vanduaina leh harsatna an tawh thulh atan sawrkar hian healthcare worker te ang em em lo deuh pawhin ruahmanna siamsak dan kawng dap ve se a duhawm hle a ni.

Tun dinhmunah chuan LLTF/VLTF tam zawkah hi chuan member atan VC/LC member-te bakah an huam chhunga NGO (YMA, MHIP, MUP) aiawh leh Kohhran hrang hrang aiawhte an tel a, LLTF/VLTF ṭhenkhatah chuan an huam chhunga hriselna leh damdawi lama thiamna nei tlêm an dah tel bawk a. Heng LLTF/VLTF member sawm rual vel lek tan hi chuan chhunzan zawma duty kalpui reng theih a nih loh avangin LLTF/VLTF hminga duty hnathawh hi chu an huamchhunga YMA hruaituten an kutken deuh ber niin a lang mah a, hmun ṭhenkhatah chuan mi tlawmngaite duty turin an chhuak mai nite pawhin an sawi a, hei vang hian ṭawng mawilo ni lo se, VLTF/LLTF hminga che chhuak, dinhmun hlauhawm taka ding chunga duty tam tak hi sawrkar hriatpui an ni ve lemlo ti pawhin a sawi theih awm e.

Hetiang hi tuna LLTF/VLTF kan kalpui dan a nih avangin ram leh mipui himna atana pen chhuak, nitina mi chi hrang hrang lo hmachhawntute hi he hripui dona kawnga a hmatawnga dingte zinga tel ve tho niin an lang a, chuvangin sawrkar hian a chhawr zui zel dawn a nih chuan vanduaina an tawh thulh pawha an tana ruahmanna siamsak bakah an kalphung hi ennawnin, mumal leh ṭha zawk, him zawka kalpui a nih theih dan zawnpui se a ṭul takzet niin a lang.

Tuna kan kalphungah hi chuan LLTF/VLTF hminga duty-a chhuakte hi mi chi hrang hrang, thiamna pawh inanglo tak tak, mizia pawh inanglo tak tak, tlawmngaia chhuak khawmte an nih avangin an chet phung leh an chet dante, duty an kalpui dante pawh a inanglo hlawm hle a. Ṭhenkhatin kan ram hmalam hun tur thlir chunga fimkhur taka LLTF/VLTF mawhphurhna leh hmalakna tura duante an kalpui laiin, ṭhenkhat chu he hripui laka invênna lam ngaihtuah lem lo, anmahni leh an chhungte himna tur ngaihtuah lem lova tlawmngaia duty ve tawp, ṭanpuina leh chhawmdawlna sem chhuah lama ṭhahnemngai tak si-te pawh an awm thei ang a. Hetihlai hian lockdown puan hian enge a tum tih pawh sawi thei lo, lockdown-a chhuak tura phalna pek chin leh chin lo pawh hre mumal lova mipui vakchhuak tur khap beh tum hrim hrim, eng pawlin emaw total bandh an kalpui anga khauh taka duty kalpuite pawh a awm theih ang. He hripui inkaichhawn dan leh he hripui laka invên dan tur pawh hrechiang lem lote, LLTF/VLTF te tana kaihhruaina duan pawh zawm lem lova mahni remhriat dan leh ṭha tihdan apianga che maite chite pawh an awm thei ang. Heng mite hian ṭhahnem an ngaih luatah mipuite tan harsatna an thlen thei nia a lan piah lamah duty ṭhenkhat hi chu kan vên tur ber, he hripui (Covid-19) a darh zelna kawng sialtu zawk an ni hlauh thei nia a lan avangin LLTF/VLTF hminga duty siam dante pawh hi ennawn a ṭul hle a. LLTF/VLTF hminga duty-a chhuak mi fel leh thlamuanpuiawm tak tak an awmna kara fimkhur tawklo leh pawlawh deuh pahnih khat an awm zeuh hian thil pawi tak min thlen thei tite pawh kan hriat tlan a ṭul awm e.

Tuna kan dinhmunah Mizorama Covid-19 vei pakhat enkawl lai mek bak midang hmuhchhuah an la awm loh avangin LLTF/VLTF te kaldan mek hi kan ngaihthahin, kan enliam mai mai ang tih a hlauhawm hle a, kan state ṭhenawm, kan châk lâkna leh kan intlawhpawhpui tam ber Assam-ah Covid-19 vei an pung chho mek a ni a, sawrkar hian LLTF/VLTF-te hi a hmang ṭangkai zui zel dawn a nih chuan he hripui laka Zoram mipuite vêngtute zinga mi, LLTF/VLTF-ten him zawka hna an thawh dan tur hi ennawn a ngai takzet a, LLTF/VLTF hminga duty-te pawh hi nakinah vanduaina leh harsatna tawk palh thei dinhmuna ding an nih avangin sawrkar hian a mi hman ṭangkaite hi an hriat a, an hming pawh hi a kawl ve ngei hi a ṭul niin a lang a, chumi tur chuan LLTF/VLTF-ten an huam chhunga duty tura mi rintlak an thlan chhuahte hming sawrkarah thehlut se, duty tura hming thehluhte hian him zawk leh ṭha zawka mipuite tana hna an thawh theihna turin sawrkar hian a remchan dan angin an duty dan tur kaihhruaina leh zirtirna mumal zawkin pe tawh se a duhawm khawp mai bawk. Tin, hetianga VLTF/LLTF-te tana duty hming sawrkarin a kawl sa hi LLTF/VLTF hminga duty-ten vanduaina leh harsatna an tawh thulh atana ruahmanna siamsak an nih dawn pawhin thil ṭul tak leh lo inhmakhuana a ni thei dawn a ni.

Covid-19 laka kan ram himna tur atana hnathawktu pawimawh em emte zinga mi LLTF/VLTF-te chungchang hi a rang lamin sawrkar hian ngaihtuah nawn thei se a duhawm khawp mai.

-C.Lalrochhuanga, Serchhip