Loneitute tan sawrkar laipui atanga chhawmdawlna PM-KISAN

Sawrkar laipuiin loneitute hamṭhatna tur atana scheme a duan Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi(PM KISAN) hi tunlai chu a hming hi a lar hle mai a. Covid-19 Lockdown lai anih avangin mipui ten midang sawichhawn aṭangin kan hre hlawm a, kan hriat dan pawh a inanglo nual mai. A ṭhen chuan naupang scholarship dawnna emaw te kan ti a, a ṭhenin chhungkaw member zawng zawng ina a thlawna pawisa dawn theihna emaw te kan ti a, kan hriat dan leh kan dawnsawn dan a inang lo khawp mai a. He Scheme hi kaihhruaina dan felfai tak hnuaia Central sawrkar ruahman anihna ang hi kan hre tawk lo hle niin a lang a, a dil theiin dil nachang an hriat loh lai hian a ruka a dil theih tih lo hre ve ringawt, dil thei dinhmun a ding an nih leh nih loh pawh hrelo tam tak hian an dil niin a lang bawk a, hetiang anih teh nuai avang hian he Scheme kalphung tlangpui tarlan tum ila a ṭha ang.

A ṭobul:

Kum 2018 kumtir lamah khan Telangana Chief Minister K Chandrashekhar Rao a kaihhruai sawrkar chuan Telangana loneitute tan scheme thar duang chhuakin a scheme hmingah “Agriculture Investment Support Scheme”(Rythu Bandhu) tih a ni a. Ni 10 May 2018 khan Karimnagar-a thingtlang khua Dharmarajpalli-ah Chief Minister K.Chandrashekhar Rao chuan he scheme hi a hawng a. He scheme kaltlang hian Telangana state a loneitute hnenah kum khatah Rs 10000 zel ṭanpuina pek a ni a (ṭanpuina hi tum hnih Rabbi season leh Kharif season-ah Rs 500 ve ve in pek an ni). Pawisa hi loneitute bank account ah direct a thunsak an ni. He scheme hi a hlawhtling chho ta hle mai a. Mithiam tam tak chuan hetiang anga loneitute ṭanpuina pek hi loneitute harsatna sutkianna ṭha tak niin an hria a. He scheme hlawhtlinna hi mithiam tam takin an fak takah chuan sawrkar laipui pawhin rampum huapa kalpui zai a lo rel ta a. Ni 1 Feb, 2019 khan Finance Minister Piyush Goyal chuan Interim Union Budget-ah loneitute hamṭhatna scheme thar kalpui anih tur thu hi a tarlang a. Prime Minister Narendra Modi chuan ni 24 February 2019 khan Uttar Pradesh-a Gorakhpur-ah loneitute ṭanpuina tur PM KISAN Scheme chu a lo tlangzarh ta a ni.

PM-KISAN kalphung tlangpui:

• He Scheme hi 100% Central funding a ni.

• Ni 1.12.2018 aṭanga he Scheme hi kalpui tan a ni.

• He Schme hnuaiah hian ramchhunga loneitu chhungkua te chu kum khatah Rs 6000/- (thla 4 danah Rs 2000 zelin) chhawmdawlna pek a ni.

• He Scheme a chhungkua(family) tih hian chhungkaw pa ber, a nupui leh a fa naupang te a huam.

• He scheme dawng thei tura dilna lut te endik hna hi State sawrkar kutah dah a ni.

• Pawisa te hi Bank transfer hmangin loneitute account ah thunsak an ni.

• Ram puma Common Service Centre(CSC) te chu he Scheme a inziaklut duh loneitute registration man chawia tihsak thei tura thuneihna pek an ni.

• Loneitute hian PM KISAN website pmkisan.gov.in a Farmer corner ah anmahniin a free in an in register thei bawk.

• PM KISAN a inziaklut tur hian Aadhaar, ram/huan pass no leh Bank Account details te a ngai.

PM-KISAN a inziaklut thei te-

• Ram neitu chhungkua, ram lo a neih theih(cultivable land) an hminga nei ngei te tan inziahluh theih a ni.

• Thingtlang leh khawpuia loneitute tan inziahluh theih vek a ni.

PM Kisan a inziaklut theilo te

• Lo a neih ni lo ram neitu(thil danga an ram hmang) tan a dil theih loh

• State leh Central Sawrkar hnuaia hnathawk ten an dil theilo.

• Income Tax pe tan a dil theihloh.

• Loneitu chhungkua ram hruaitu leh khawtlang enkawltu – MLA/MP/VC/Local Council a member te tan a dil theihloh.

• Doctor, Engineer leh Dan hremi te tan a dil theihloh.

• Pensioner, thla khata pension hlawh Rs 10,000 chin chunglam la tan a dil theihloh.

