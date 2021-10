Fai turin retheih emaw hausak kher emaw a ngai lo – Fai kan tlin e

— C.Ramengmawia —



Kum danga kan lo hman thin angin ‘Faina Hapta’ chu kan hmang leh mek a, amaherawhchu, Covid-19 hripui leng mek avangin kumdanga vantlang hnatlang kan neih luih luih ang chi kha a rem ta lova, chhungtinte kutah kan innghat thui hle, Faina hi thawklehkhata tih hluai hi tih loh ai chuan a that rualin kumtluana fai hi a hlu a, Changkanna chikhat a nih piah lamah Hriselna rahbi pawimawh tak a ni.

Khawtlang fai turin chhungkua kan pawimawh :

Kan hriat angin mihringte hi cheng hova, Veng leh khua ding kan ni a. Khawtlang a fai theih nan mimal chhungkaw tin ten mawh kan phur theuh a, keimahni chhungkua theuh faina kawngah inzirtirna tha kan neih phawt chuan kan tu leh fa, chhung ten kan khawtlang leh Veng ti baltu ah an tang dawn lova, hetianga kan inzirtir theuh chuan beih chiam ngai lovin kan khawtlang/ Veng chu a lo fai tawh mai dawn a ni. Hmanlai kan pi leh pute kha an Fai vak lova sawina a awm thin a, a dikna chen pawh a awm thei ang. Amaherawhchu, tunlai angin intih faina hmanrua leh tui te kha an harsa em em vek a, an hriat zauna in a la tlin loh vang te pawh kha a ni thei bawk. Amaherawchu, hetihlai reng hian vantlang kawngpui leh hmunhma ti bawlhhlawh lo tura inzirtirna an neih that avangin khawilo vahchhuahnaah an ti bal ngai lova, an sulhnute felfai takin an kalsan thin a, vantlang thil hi an zah em em thin a ni. Tin, tui dehna thli te vantlang tana hnawksakin an awm tir ngai lova, ‘vantlang anchhia phurh a tha ngai lo’ an lo ti thin bawk. Tunlai khawvel changkang tawh tak, tu mai pawhin Smart phone kan hum tawhna hun-Faina leh thianghlimna in hriselna leh changkanna a keng tel tih kan hriat reng tawh hnua keimahni chhungkaw tui dehna thli vantlang tana hnawksaka kan la luantir dul dul te, kan septic tank sock-pik khuavang rikham kawrhte a kan luan tir mai te leh rimchhe tak tak kan la chhuah fo mai te hi a a smart lova, kan phone chiah a smart min ti ang tih a hlauhawm hle. Tin, a khapna hnuaia kan leng chungin zu um leh hmanraw dang kan theh thang kawngah Dan kan bawhchhiat a thuah hnih thin hle. Mi tam zawkin zu um, plastic bottle leh disposable no leh thil dangte bawlhhlawh bawmah tha taka paih lovin, mi thenkhat chuan an vawm keh emaw zui a, kan khawsaknaah hnawksak takin kan kalsan mai thin. Heng polythene( Sarang) leh a bikin plastic bottle leh Dispo thleng leh no kan tih angte hi hun hmasa lamah a thehthang danah kan fimkhur loh avangin kan luite a bawlhhlawh mek a, kan hmun Lo ramte pawh a him loh phahin, leiminte pawh a awm phah ta fo a ni. Hetiang hi kan dinhmun a nih avangin a tlawm vang leh leklam a awlsam tlukin, tun hnuah a thehthang kawngah fimkhur tawh ila. Department duhdan angin a hmun turah paih theuh ila, hman nawn theih chi angte chu hman nawn nachang kan hriata kan inzirtir a hun tawh a. Tin, thil hmanraw tangkai leh thil cheimawina atana hmante pawh kan zir zui a tha hle. Tin, heng plastic leh polythene -te hi hmang uar lo deuh tura chhung tinte kan inzirtir a hun tawh a. In chhungkhur bakah zirna school leh Sunday school thlenga naupang zawkte tun atanga kan inzirtir loh chuan hun engemaw ti hnuah lui leh kawrh-ah te luang lutin, kan lui dungte a ti bawlhlawh a. Mi dang tana harsatna siamtu kan ni thin.

Hapta chhunga Fai hluai pawh hi a tha ve hrim hrim :

Fai leh thianghlim hi a nuam a, hriselna leh changkanna a ni tih kan hre reng chung hian kan lo bal leh thin a. Kum khat chhungin October thla tir chawlhkar khat hi ‘Faina Hapta’ atan kan hman thin angin, he hun deuh chauha kan fai leh hluai thin pawh hi intih fai miah loh ai chuan a tha hrim hrim a ni. Kan hriat angin Mizote hi kan fai ve tan ta hle a, keimahni taksa piah lamah kan thuamhnaw, kan In leh a vel thleng a vawnfai hi kan tih tur hmasa a ni a. Mi tam tak hi an hmel en atang ringawt chuan an In chhung leh a vel an vawn fai dan a hriat theih lohva, mahni inchei vul chuk, In leh lo bal tak si te hi awm theih a nih avangin hetiang mite hian mi nuih an ti za thin a. Chuvangin keimahni kan intih fai rualin, kan In leh a vel, kan khawtlang vawn fai kawngah mawh kan phur a ni. Mizote hi a ram leh a hnam ang chuan kaihhruai nuam tak kan ni tih a hriat a. Sorkar leh thuneitu sang zawkte min kaihhruai a, zirtirna an pek chuan khawtlang vawn fai leh tih thianghlim kawngah pawh hmuh leh lang thei khawpin kan fai nghal kuar zel a. He kan thu awih theihna hi naupang thanglaite thinlungah tuhin, khawtlang vawn fai leh tih thianghlim ang chite hi an nuna bet tlat tura tun atanga kan zirtir a pawi mawh a, chu chuan khawtlang leh ram nuam a siam ngei ang.