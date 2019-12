Aizawl Civil Hospital OPD-ah kumina inentir mi nuai 3 chuang an ni tawh

Kumin chhung hian Civil Hospital Aizawl Out Patient Department-ah mi nuai thum chuang inentir an awm tawh a, heng zinga nuai 2.5 chu inentir thar an ni. He hospital-a khum awm hi mi zaa 84.53 in an luah reng ang a ni.

Nimin khan Mizoram Journalists’ Association Gen. Hqrs. hruaitute chuan Civil Hospital Aizawl medical superintendent Dr Lalhmuchhuaka an kawm a. Hospital dinhmun leh hmalak mekna te an sawipui a, he huna Civil Hospital Aizawl hotute report-a tarlan danin, kumin January atanga October thleng khan OPD-ah mi 3,29,106 an inentir tawh a; heng zinga 250,856 hi inentir thar (case thar) niin inentir mek (case hlui) pantu 1,16,249 an ni a, a casualty pantu 37,999 nen aa vaiin he hospital pantu hi he10 chhung hian mi 3,67,105 an ni.

OPD pantu zinga 11007 chu hospital-ah hian admit an ni a, casualty pantu zinga mi 775 chu admit an ni bawk. Kumin chhungin October thleng khan mi 68,700 admit an awm tawh a, damdawi in khum hi za zelah 84.53 luahkhat reng anga ngaih a ni.

He thla 10 chhung vek hian Civil Hospital-a investigation ti leh a kaih-hnawiha laboratory pantu hi mi 7,72,464 an awm bawk. Damlo mi 2156 chu Mizo-ram pawn lamah refer an ni a, mi 14769 zai an ni a, heng zinga 5858 chu zaipui tawk an ni.

Kuminah October thleng khan Civil Hospital Aizawlah hian nau piang 3618 an awm tawh a, mipa 1857 leh hmeichhia 1761 an ni. Damlo thi 536 an nei thung a ni.

Civil Hospital Aizawl medical superintendent chuan an damdawi in chu damlo a mamawhtute tana pan man hla ni turin theihtawp an chhuah ve reng a, chutihlaiin tih dik loh leh famkim tawk lohna lai an ngah ang tih an ring tih a sawi a. Hengahte hian ralkhat atanga tawng mai loa, mipui ta kan zavai ta a ni tih hria a, a thatna tur zawka thawhpui turin mipui leh chanchinbumite a sawm tih a sawi.

MJA president Zonunsanga Khiangte chuan Civil Hospital Aizawl chu MJA ten inti neitu taka an lo en áš­hin tih sawiin, he hospital tana an tih theih tlemte zingah kumtina MJA-in Charity Fund a khawn thinah an theih ang tawk Hospital Poor Fund atan kum engemawti kalta atang khan kumtin an la hlan ve ziah thin thu te a sawi bawk.

Civil Hospital hotute leh MJA hruaitute hian operation room-a mi zaitute inthuamna leh hmanraw tul zawng zawng natna darh thei laka tih thianghlimna hmun – Central Sterility Supply Department-in room a siamthar mek leh Prevention of Parent to Child Transmission of HIV/AIDS (PPTCT) room an tlawh a, PPTCT thawktute hi HIV hrik kai nu nau paite an faten HIV hrik an kai lohna tura a tul anga enkawlsaka hma lakpuitute an ni a, kum 2013 hnulama tun thlenga hma an lakna azarah hetiang nausen pianghlim zingah HIV hrik kai loin mi 500 chuang an chhanhim tawh a ni.