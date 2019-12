Rualbanlote Ni Serchhipah hmang

Khawvel puma rualban-lote ni, International Day of Persons with Disablilities chu Mizoramah pawh nimin khan hman a ni a, Serchhipah chuan World Disabled Day hi nimin khan John the Baptist Hall P& E Veng Serchhipah hman a ni a, Serchhip District Samgra Siksha Abhyan Dy.DPC PC Vanlalluna chuan khuallian niin a hmanpui a ni.

He hunah hian khuallian PC Vanlalluna chuan rualbanlo kalkhawmte chu an nihna zahpui lova, an theihna zawn ṭheuhah theihtawp chhuah ṭheuh zawk turin a fuih a, inthlahrunna rilru paihbo a,thinlung hlim tak a awm tur leh rilru leh taksa hriselna taka enkawl turin a chah bawk a ni.

Serchhip ICDS Child Development Officer Lalbiakliana pawhin thu sawiin Khawvel in rualbanlote a ngaih pawimawh thu leh Mizoramah pawh kum 2016 aṭanga Person with Disabilities Act hman a nih chhoh dante sawiin, rualbanlote tana sawrkarin hamṭhatna hrang hrang a siam te a tarlang a ni.