CM-in Amit Shah CAB a sawipui

Chief Minister Zoram-thanga chuan Union Home Minister Amit Shah hnenah Citizenship Amendment Bill leh The Mizoram (Maintenance of Household Register) Bill, 2019 chungchangte a sawipui.

Zoramthanga hian Amit Shah hi Delhi-a a chenna inah kawmin chief minister chuan CAB chungchanga Mizo mipui ngaihdante, The Mizoram (Maintenance of Household Register) Bill, 2019 chung-changte, Mizoram tana All India Service Cadre hran neih chung-chang te, Tripura-a Bru pem thlate chung-changte, Aizawl khawpui laili aṭanga Assam Rifles sawn chhuah chung-changte a sawipui a. Hei bakah hian Ministry of DoNER leh NEC a Budget tam zawk dah chungchang te, Hindi Teacher chungchang leh Zoram Medical College chu AIIMS zulzuia medical college-cum-hospital a din chungchang te leh Mizoram Home Department mamawh hrang hrangte a sawipui a. Heng Chief Minister in thu a thlente hi Union Home Minister chuan enzui a lo tiam niin sawr-kar thuchhuah chuan a tarlang.

Chief Minister hian DoNER Minister Jitendra Singh chu a chenna inah a kâwm bawk a. India hmarchhak state-te tana Ministry of DoNER leh NEC ten nasa zawka hna an thawh theih dan turte leh hnathawh dan tura rawtna a thlen bawk. Pu Zoramthanga chuan vawiin khan Union Minister of State for Tribal Affairs, Renuka Singh Saruta chu a chenna inah a kawm a. Chief Minister hian Mizoram mamawh hrang hrangte leh hmalakna hrang hrang kalpui mekte a sawipui a. Pi Renuka Singh Saruta chuan Mizoram State Games atana sum mamawh chungchangah a Secretary a lo sawipui nghal tur thu leh sum ngaihtuahpui a inhuam thu Chief Minister a hrilh a ni.