Mizoram State Games atana inbuatsaihna peihfel thawkhat tawh

Sports Minister Robert Romawia Royte chuan karleh Thawhṭanni, December ni 9 aṭanga ṭan tur Mizoram State Games atana inbuatsaihna chu peihfel thawkhat a ni a ti.

Nimina chanchinbumite a kawmnaah Sports minister chuan he state pum huap infiam-na neih tur hi MLA bial 40-te inelna tur a ni a, bialtu MLA-te an inlungrua hle a ni a ti a. State Games nena inzawmin Mizoram sawrkar chuan sawrkar hna lak tura za zela 5 chu infiamnaa thei bikte tan a hauhsak tawh dawn thu a sawi a, hei hi infiamna chi hrang hrang behchhan pawlte duhdan leh rei tak an lo ngen tawh ṭhin hlawhtlinna a ni a ti a. Tun ṭuma Mizoram pum huap infiamnaa inelna neih tur hi tunhma UT hunlaia kalpui ang kha ni lovin Council of Ministers ṭhukhawm thutlukna anga kalpui a ni dawn a ni a ti.

Intihsiakna hi karleh Thawhṭanni aṭanga ṭan a, Zirtawpni, December ni 13-a khâr tur a ni chungin nimin aṭang khan Football leh Volleyball chu khelh ṭan a nih tawh thu Robert Romawia chuan a sawi a. Mizo-te hnam hrisel lo tak aṭanga hnam hrisel leh fit taka siam chu he inelna-in a tum ber pakhat a nih thu Sports Secretary H. Lalengmawia chuan a sawi bawk.

Nimin khan State Games hlapui Rosangliana (Zorock-a) phuah leh sak chu MJA president Zonunsanga Khiangte-in a tlangzarh a, State Games T-Shirt pawh tlangzarh nghal a ni.