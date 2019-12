Mau/Rua chinna hmasa ber Model Village atan Hmunpui khua thlang

Bamboo Development Board Vice Chairman, Dr. K.Pachhunga chuan sawrkar flagship programme SEDP hnuaia Mau/Rua chinna hmasa ber Model Village atan Hmunpui khua thlan a nih thu a sawi.

He thu hi nimina Hmunpui khuaa Bamboo Development Programme hnuaia Awareness Campaign hmasa ber a hman-puinaah sawiin, Dr.K.Pa-chhunga chuan ṭhahnemngai taka khaw mipuite nen hma an lakho a beisei thu a sawi a, zau mumal taka mau ching tura ram bawh bik tur ram zau tak khawtlangin an thlangfel tawh chu lawmawm a tih thu sawiin, rua chu a chingtute hlâwkna tur a ni tih hre reng chunga hmalakna kalpui mek hnuaiah theihtawp chhuah turin kalkhawmte a sawm a ni.

Dr. K.Pachhunga chuan rua aṭanga hmalak theihna tam tak a awm dante sawiin, tuna hmalakna kalpui mek hnuaiah hian industry châwm thei tur mau lian chi chin tur an nih thu a sawi a, he mau chi ṭha lakluh avang hian kan ram mau awm sate hnualsuat a nih loh tur sawiin, kan hnam nihphung nena inzawm tlat a ni, a ti a. Board Vice Chairman chuan mithiamte kaihhruaina hnuaiah ṭhahnemngai taka hma la turin kalkhawmte a chah a, ṭanpuina dawn tur pawh society kaltlanga mau chingtute hnenah pek a nih dawn thu a sawi bawk.

Additional Chief Secretary JC Ramthanga chuan he awareess campaign-ah hian mau puitlin hmaa thlai dang ching a, mixed-cropping kalpui an nih tur thute a sawi a. Department lam aṭanga tih theih leh tih turte a awm rualin, mau chingtute kutah a hlawhtlinna tak tak chu innghah thu leh, chumi avang chuan nasa taka ṭang turin a fuih a. Theihtawp chhuah a ngaih avangin ṭanpui-na duh vang chauha hmalak tum chuan a remloh thu a sawi.

Horticulture Director Dr. Elizabeth Saipari pawhin thu sawiin, zau (bamboo cluster) mumal taka siamin, mithiamte ruahmanna anga Raw lian chi, Dendrocalamus brandisii chin an nih tur thu a sawi.

Nimina awareness campaign-ah hian mau/rua chinna zauah society mumal tak din zel a nih tur thute leh SEDP hnuaia ṭanpuina dawn tur thu pawh heng society kaltlanga mau chingtute hnenah pek a nih dawn thu sawi a, hmalakna hi Bamboo Development Board Chairman Chief Minister Zoramthanga kaihhruaina hnuaia ni 25.11.2019 a Bamboo Development Board meeting-in a lo rel tawh bawhzuina a ni.