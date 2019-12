Tlar thum zai thlûka Pathian Fakna hla inphuahsiak lawmman sem

Art and Culture Department buatsaih Pi pu zai (tlar thum zai) thluka Pathian Fakna hla inphuahsiak lawmman chu nimin khan Vanapa Hall, Aizawl-ah sem a ni a. Art and Culture Minister R.Lalzirliana’n khual-lian niin he hun hi a hmanpui.

He hunah hian khuallian R.Lalzirliana chuan a vawi khatna atan Mizoramah pi pu zai thluka Pathian fakna hla inphuahsiak buatsaih a ni chu lawmawm a tih thu sawiin, hnam ziarang leh tawngte a bo loh nana vawnhim leh chawi-san chu mitin mawhphurhna a nih thu a sawi a ni.

He intihsiaknaah hian Hla thehluttu hi mi 153 awmin Zaithluk chi 5 – Domangi Zai, Laldanga Awi Awi, Hrang-chhawni Zai, Suakpuivungi Ruah Varpui Bangtheh leh Darmani Zai hmangin hla inphuahsiak hi buatsaih a ni a.

Nimina lawmman sem programme-ah hian a tiṭha 10 thlan chhuahte intihsiakin, lawmman pakhatna dawngtu chu LT Hauhnar, Chhiahtlang Hmarveng a ni a. Pahnihna dawngtu chu R.Lalrochhara, Keifang niin, RC Kungpuii, Armed Veng in lawmman pathumna a dawng a ni.