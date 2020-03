21-Day lockdown pawhsei tumna a awm lo; Covid-19 vei 1071 awm tawh

“Thuthang lengvel leh media ṭhenkhat report-ah Covid-19 hri leng mek dolet nana ni 21 chhung inkharkhipna (lockdown) kalpui pawhsei a ni dawn nia sawi a, sawrkar chuan behchhan nei lo thuthang mai a nih thu an sawi.

Press Information Bureau (PIB) chuan tukin khan Twitter-ah “Thuthang lengvel leh media report ṭhenkhatah sawrkarin #Lockdown21 tawp hunah a pawisei dawn niin tarlan a ni a. He thuthang hi Cabinet Secretary chuan a dik lo tih sawiin, behchhan nei lo report a nih thu a sawi” tiin an tweet a ni.

Cabinet Secretary Rajiv Gauba chuan tukin khan he report hi a dik lo tih a sawi a, “Heng report ka hmuh hian min barakhaih hle a, lockdown pawtsei tur hian ruahmanna a la awm lo,” tiin a sawi bawk a, tuna lockdown kalpui mek chu April ni 14-ah a tawp dawn a ni.

Prime Minister Narendra Modi chuan coronavirus chak taka darh tur leh inkaichhawn zel tur danna atan kar kalta Thawhlehni khan chawlhkar thum awh tur “total lockdown” a puang a ni.

Tun dinhmun (30.3.2020 Dar 10:30am)-a Ministry of Health & Family Welfare-in a tarlan dan chuan India ram pumah Covid-19 vei hi mi 1071 an tling tawh a, heng zinga mi 100 chu dama chhuahtir an ni a, Covid-19 vanga thi hi mi 29 an tling tawh a ni.