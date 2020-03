Aizawl District Magistrate-in thupêk sût leh

Aizawl District Magistrate, Vanlalngaihsaka’n vawiin atana pawn chhuah khapna thupek thlah dul tura thupek a chhuah chu Mizoram Government Doctors’ Association leh Local Level Task Force engemawzatin ṭha an tih loh thu an puan hnuah he thupek hi sût leh a ni.

Thupek hmasaah chuan Aizawl Municipal Corporation (AMC) area, Aizawl District chhunah mipuite mamawh zualpui (essential commodities) lamna hun hawn a ṭul avangin vawiin (march ni 23) zing dar 7 aṭanga tlai dar 5 chhungin chhungkaw nitin mamawh lamna hun atan pawn chhuah khapna thupek thlahdul a ni tih a tarlang a, mipuite, thil zuarte leh Local Level Task Force te zawm tur pawh a tarlang bawk a ni.

He thupek chhuah a nih hnu hian MGDA chuan thuchhuah siam nghalin Covid-19 darh lohna tura kan la inkhung vek rih a pawimawh zual lai taka inkaidarhna remchang siam chu ṭha an tih loh thu an tarlang a, mipuite an ṭan rual em em lai leh, an la mangan lutuk loh lai leh, Local Task Force-ten tlawmngaia an veng chhung ṭheuhte an la vil hneh em em laia hetianga inthlahdul hi a la ngai lova an hriat thu an sawi a, hei vang hian Aizawl khawpui chhunga dawrkaite chu dawr inhawng lo turin an ngen a, mipuite pawh pawn chhuak lo turin kan ngen bawk a ni.

Local Level Task Force-te pawhin an veng chhung mipuite chu pawn chhuak lo tur leh an huam chhunga dawrkaite pawh dawr hawnglo turin an hriattir nghal bawk a ni.

Hetiang a nih tak avang hian nizan khan Aizawl District Magistrate chuan Zoram mipui tana thil ṭha zawk ngaihtuahin a thupek hmasa zawk chu sût leh a ni tih thupek a tichhuak lehnghal a ni.