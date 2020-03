Serchhip thlai thar Aizawlah phur thla

Covid -19 laka inven nana ram pum huap lock down kalpui a nih mek laiin, Mizoram sawrkarin tual chhunga thlai thartute thlai thar chhuah dehralna tur a ruahmanna, Local Vegetable Supply Chain Programme hnuaiah nizan zanlai khan Serchhip Zawlpui phai leh a chhehvel zau aṭanga thlai tharchhuah chi hrang hrang, quintals 300 chuang chu Aizawlah phurh thlak a ni.

Mizoram sawrkar ruahman angin Serchhip District Task Force on Covid-19 Chairman H.Dolianbuaia leh M.Vanlalzami, DHO Serchhip Horti. Division-ten ruahmanna an siam a, tukina Aizawla hralh chhuah theih turin nimin khan Zawlpui leh a chhehvel zauva loneitu mi 65 ten an thlai te an seng a, an thlai seng khawm hi Zikhlum qtls 208.39, Bawkbawn qtls 158.45 leh Tomato qtls 10.90 te an ni a, C. Lalhmangaiha, HD leh PC Lalsiamliana, Chairman, Agri & Horti Co-op Society, Serchhip ten thlai chingtute hi an ho a, heng thlai te hi nizan zanlaiah khan Serchhip Bazar aṭangin an chhuak thla ta a ni.

Thlai thar hi lirthei 18, 207-Truck – 15 leh 407 Truck pathum hmanga phurh thlak an ni a. Aizawl lama Supply Chain buaipui tura sawrkarin a dinten an lo dawng ang a, mipuite hnenah him leh fel fai takin an hralh ve leh dawn a ni.

Vegetable Supply Chain Programme ah hian Horticulture Department chu Nodal Department an ni.