Assam-ah COVID-19 vei finfiah thar a awm

Ram pumah Covid-19 vei finfiah an pung chho mek a, vawiin khan Assam-a a hmasa ber ni turin Karimganj-a mipa kum 52 mi chuan Covid-19 a vei tih finfiah a nih thu sn state Health Minister chuan a puang.

Assam Health Minister Dr. Himanta Biswa Sarma chuan twitter-ah he thu hi tweet-in, Silchar Medical College-ah enkawl mek a nih thu leh a dinhmun a ṭhat thu a sawi a ni.

He damlo hi March ni 6 khan Delhi aṭangin Hatigaon Guwahati paltlangin Karimganj hi a thleng a, March ni 18 aṭang khan a awm a nuamlo ṭan a, nimin khan coronavirus a kai tih finfiah a ni ta a ni.

Damlo chhungte hi khung hran (Isolation) nghal an ni a, officialte chuan he damloin natna a kai theih tur awmte Hatigaon area-a a chhungte leh a ṭhiante an chhui zui mek a ni.

Hetihlai hian Assam chuan March ni 8-15 chhunga Delhi Mosque-a intawhkhawmnaa tel an state mi leh sa 500 chuang zawn chhuah hna an thawk mek a, he intawhkhawmnaah hian Coronavirus hluarna Malaysia leh Indonesia aṭangin chhimtu an awm a, he intawkhawmna hman hnu hian Covid-19 positive 34 awmin mi 7 an thi tawh a, Covid-19 vei nia rinhlelh, Covid-19 veite dam loh anga dam mi 300 chuang an awm bawk a ni.