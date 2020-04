Assam-ah Covid-19 vei finfiah thar pali dang an awm leh

Vawiin khan Assam-ah Coronavirus kai hmuh chhuah thar pali an awm leh.

Assam health minister Himanta Biswa Sarma chuan heng Covid-19 vei hmuhchhuah tharte hi Delhi-a Muslim intawhkhawmna, Nizamuddin-a tel niin a sawi a, heng mi pali te hi Guwahati Medical College Hospital-a test-ah an positive tih hriat a ni tih a sawi bawk.

Heng mi palite hi Md. Arsad Ali (19 years), Nalbari, Md. Hazrat Ali (60 years), Jagiroad, Md. Nurrudin (55 years), Jagiroad leh Md. Joban Ali (46 years), Jagiroad-te an ni a, heti hian Assam-ah Covid-19 vei finfiah mi panga (5) an awm ta a ni.

Hetihrual hian Assam mi leh sa, Nizamuddin-a kal mi pali dang pawh New Delhi-a test an neihah Covid-19 an vei tih finfiah a nih thu Sarma chuan a sawi bawk a, heng mite hi New Delhi-ah enkawl an ni tih a sawi a, New Delhi-a Assam mi Covid-19 vei finfiahte hi Naskar Ali (72 years), Baska district, Faharuddin (48 year), Baska district, Mustafa Ahmed (60 years), Barpeta leh Mohammad Ali (65 years), Nagaon-te an ni.

Nimin khan Karimgaj District-a ku 52 mi chu Covid-19 vei tih finfiah a lo ni tawh a ni.

Health Minister chuan Jorhat Medical College-ah mi 4/5 vel chu Covid-19 vei tih first screening-ah finfiah an ni a, hei hi tihchian turin Pune-a National Institute of Virology-ah thawn a ni a, result nghah mek a ni tih a sawi bawk.

Thawhlehni khan Assam chief minister SarbanandaSonowal chuan an state sawrkar chuan rampuma ni 21 chhung inkharkhip (lockdown) kalpui mekah state sawrkar chuan inthlahdulna a nei dawn lo tih sawiin, hei hi an himna tur a ni tih a sawi a, Assam mipuite chu Covid-19 hneh tura ṭanrualpuiah a sawm a ni.