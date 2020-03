Assembly Budget Session zawhfel a ni

Mizoram Legislative Assembly Budget session chu nimin khan tiam chin awm lovin tihtawp a ni.

Speaker Lalrinliana Sailo kaihhruai nimin session-ah hian House chhungah zawhna 4 chhan hman a ni a, Offcial resolution pakhat pawm a ni a, dân awm sa tihdanglamna tur Bill 3 leh dân thar siamna tur Bill 1 pass a ni.

Nimina Official resolution, Home Minister Lalchamliana put luh hi Parliament In pahnihin ram danpui siam ṭhat vawi 126-na tur an lo pass tawh ‘Constitution (One Hundred and Twenty-sixth Amendment) Bill, 2019’, Mizorama hman ve remtihna a ni a. He Bill hmang hian Scheduled Tribe leh Scheduled Caste-te tana Lok Sabha leh State Legislative Assembly-a seat hauhsakna dân, thla liam ta ni 25-a tawp tawh, kum 10 dang atana pawhsei lehna tur dan siam a ni dawn a ni.

Tun ṭum session ni hmasa berah Governor-in thu a sawi a, a thusawi chungchanga lawm-thu sawina motion chu H.Biak-zauva’n a pu lut a, a motion put luh chu L.Thangmawia’n a thlawp a, Chief Minister telin mi 24-in an sawiho hnuah lungrual takin pass a ni a, session chhung hian House member lo ni tawh ex-Dy. Speaker Lalthankung a leh C.Sangzuala te sunna hun hman a ni bawk.

Report pathum House-ah thehluh a ni a, House chhunga chhan tur zawhna, Starred Question 439 lutah 421 pawm a ni a, 18 hnawl a ni. List of business 191 siamah 46 chhân a ni a, 145 chhan hman loh a ni a, chhanna dawn loh 14 a awm a,GAD-in zawhna 3, Commerce and Industry-in 2, Planning 1, Revenue 3, Tourism 1, Agriculture leh Sports Department-in 2 ve ve an chhâng lo a ni.

Unstarred question 249 lutah 230 pawm a ni a, 19 hnawl a ni leh a, starred question aṭanga leh 204 a awm a, chhân-na dawn loh 20 a awm bawk.

House dawhkanah lehkha pawimawh, paper 13 lai pharh a ni a, Bill lut zawng zawng 6-te pass vek a ni a, Taxation Minister Lalchamliana’n ‘The Mizoram Goods & Services Tax (Third Amendment) Bill, 2020’ House pawmpui turin a pharh a, Minister Lalruatkiman ‘The Mizoram (Land Revenue) 2nd Amendment Bill, 2020 a pu lut bawk. Heng bakah hian ‘The Mizoram Animal Slaughter (Amendment) Bill, 2020’ Minister Dr. K.Beichhua put luh leh Minister Robert Romawia Royte Bill putluh, ‘The Mizoram (Registration of Tourist Trade) Bill, 2020 te chu House-in a sawi ho hnuah lungrual taka pass a ni.

Bill thar put luh ‘The Mizoram Registration of Tourist Trade Bill, 2020’ hi khualzinte buaipuitu Tour operator-te, mimalte, travel agent leh tour guide te in register-na tur leh a kaihhnawih thil enkawlna tura duan a ni a, khualzinte thlenna leh eina hmun hotel leh restaurant te zawm tur inkaihhruaina leh dan zawm lote hrem theihna tura duan a ni.

Private members resolution 71 dawn te chu admit vek a ni a, chung zinga 2-te Zodin-tluanga Ralte leh Lalrintluanga Sailo te put luh House-in a siamremte chu pawm a ni. Home Minister-in Official resolution a put luh chu pass a ni a, Home Minister vekin kumin February ni 25-a West Lungdar khuaa thil thleng chungchang House-ah Statement a nei a, Lalduhoma’n Welfare of Red Oil Palm growers chung-changah motion a pu lut bawk.