Chapchar Kût hmanna atana sum ruahman ennawn turin ngên

District hrang hranga Thalai Pawlte chuan thuchhuah inṭawm siamin, kumina Mizoram sawrkarin District hrang hrangte tana sawrkarin sum a ruahman dan chu a rualkhai lo hle tih sawiin, hei hi ennawn turin sawrkar an ngen.

Lunglei Thalai Pawl, Champhai Thalai Pawl, Youth for Kolasib, Mamit District Thalai Pawl leh Serchhip Thalai Pawl-te chuan hemi chung-changah hian thuchhuah inṭawm an siam a, an thuchhuah siamah chuan Mizoram sawrkarin Mizote Kût ropui ber leh mipuite nghahhlelh ber Chapchar Kut hmanna atana District hrang hrangte hman tura sum a sem dan rualkhai lo lutuk chu mak an tih thu leh hriatthiam har an tih thu an sawi a. Aizawl-a Chapchar Kût hmanna atana cheng nuai 65 ngawt ruahman a nih laiin, Mizoram chhung District dang 10-te tana sum ruahman belhkhâwm erawh chu cheng nuai 32 a ni a, District 10-te tana sum ruahman belhkhâwmin Aizawl bîk tana sum ruahman chanve pawh a zât lo chu District dangte dah hniamzia tarlanna nia an ngaih thu sawiin, lungawithlâk loh an tih thu an sawi bawk.

Aizawl chu Mizoram khawpui a ni a, Kût hmangtu mihring pawh District dang ai chuan an ṭhahnem zawk ṭhin a, tin, hnam dangin Chapchar Kût min chhimpuina hmun te a nih ṭhin avangin Aizawl tana sum ruahman hi District dangte aia tam turah an ngai tih an sawi a, mahse hetianga Chapchar Kût hmanna atana sum ruahman a inthlau lutuk hi Aizawl chauh ngaih pawimawhna, Aizawl ni lo Mizoram hmun dang ngaihthahna ni ngeia an hriat thu an sawi a.

Chuvangin, sawrkar hian Aizawl leh Mizoram hmun danga mite pawhin Mizote kût ropui ber Chapchar Kût kan hlut dan leh, hman dân a inantlân theihna turin Chapchar Kût atana District hrang hrang tana sum an ruahman dan chu ennawn leh se an duh tih an sawi a, tun hnuah hetiang êm êma mahni hmasialna hleihluak hi thleng tawh lo se an duh tih an sawi a, kum dangah pawh hetiang hi thil nihdan a lo ni tawh ṭhin tih sawiin, kumin thlenga siamṭhat a hnêka a zual zel chu hriatthiam har an tih thu sawiin, “Mizorama Mizo mipuite inlungrualna tichhe thei ruahmanna hi ennawn ngei turin Mizoram sawrkar kan ngen a ni,” an ti.

District hrang hrang Thalai pawl chuan hun lo kal zel turah District pakhat chiah duhsaka vûr bik lova, a rualkhai thei ang bera kawng engkimah rorelna kalpui ṭhin chu an duhdan a nih thu an sawi bawk.