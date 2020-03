Bialtu MLA-in a bial chhung dinhmun leh hmalaknate ngaihvenin a tlawh

Nimin khan Serchhip bialtu MLA Lalduhoma chuan Covid-19 chungchanga a bial dinhmun leh hmalaknate rawn ngaihvenin, Serchhip leh Thenzawlah a ṭul anga hman turin glove, mask leh hand sanitizer engemawzat a pe.

Nimina Serchhip ZPM Block Committee thuchhuah tarlan danin, Bialtu MLA hi Serchhip District Level Task Force on Covid 19 hruaitute chuan lo dawngsawngin, an hma lak tawhna te leh remruatnate lo hrilhin sawihona an nei bawk a, bialtu MLA chuan District Level Task Force te’n hma an lo lak tawhna leh ruahmanna an siamte chu fakawm a tih thu a hrilh a, remruatna fel tak hnuaia loneitute an lo lama feh an remti te, ṭul leh pawimawh avanga Serchhip khaw tlan tlang ngai lirtheiin harsatna tawk lova kawng (national highway) an hawnsak te chu ṭha a tih thu hrilhin, a hnena thlen tur ang chite chu inthlahrung hauh lova thlen tur leh, a ṭul ang anga thawkho zel turin a sawm nghal a ni.

Bialtu MLA hian Thenzawl VC level Task Force on Covid 19 hruaitute pawh hmuin hma an lo lak tawhna leh remruatna te a sawipui bawk a, Serchhip leh Thenzawla a ṭul huna hman tura glove, mask leh hand sanitizer a hlan bakah hian a bial chhung (Serchhip, Thenzawl, Neihloh leh Buangpui) VC level Task Force zawng zawngte hnenah pawisafai Rs.10,000/- ṭheuh a lo pe tawh bawk a ni.

Serchhip ZPM Block thuchhuah tarlan danin, Lalduhoma hian Serchhip Mat phai/Zawlpuia zikhlum hralhna tur leh, mipuiin chawhmeh lama harsatna an tawh sutkianna atan hma lain, nimin khan Serchhip Mat phai/Zawlpuia zikhum tharte (truck trip 15) chu Aizawl lamah trip thlak a ni a, phurh thlak ang angte chu MIZOFED-in pawisa pe nghalin (cash payment), kg 1 `20/-in a lo khul zel dawn a, tun ṭuma trip thlak bak trip tur la awmte pawh, a ṭul anga kalpui zel a nih tur thu an tarlang a ni.