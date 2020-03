District Level Task Force-in lawmthu sawi

Serchhip District Level Task Force Committee on Covid-19 chuan Covid-19 laka mipuite him theih nana theih tawpa hma latu leh ṭanpuitute chungah lawmthu an sawi.

Serchhip District Level Task Force Committee-in lawmthu an sawinaah Er. Lalrinawma, Deputy Speaker, Tuikum bialtu MLA chuan a bial chhung khawtinte chu Plastic Tanky 200 litres ṭheuh a pe tih tarlangin, khaw ṭhenkhatin an la inphur thleng lo deuh tih an tarlang a, hei bakah hian MLA Fund aṭangin a bial chhung khuaa Task Force-te hman turin pawisa `2,18,000/- a sem chhuak tih an tarlang bawk.

Serchhip Bialtu MLA Lalduhoma chuan Glove medium size box 12, Mask Pocket 5 leh Hand Sanitizer Litre 15 nimin khan Medical Team te hman turin a pe a, Thenzawl lamah pawh engemawzat a pe bawk tih an sawi a, Lalcham-liana, Home Minister, Hrang-turzo bialtu MLA chuan tunah hian a bial mipuite mamawh zual phuhrukna tur thil hrang hrang a ngaihtuah mek a, reiloteah mipuite hnen a thlen thuai beisei a ni tih tarlangin, District chhunga MLA te chungah lawmthu an sawi.

Medical lama kan thawktute invenna hmanraw chi hrang hrang atan K. Lalnema Store, Serchhip Bazar chuan hmanrua tam tak an pe-in an ṭhuisak tih sawiin, Dr. C.Vanlalnghaka, Asst. Professor leh Zakapa te chhungkua pawhin hmanraw mamawh engemawzat an pek thu an tarlang a, Govt. Serchhip College-ten Hand Sanitizer siamin, Bank, ATM, Police Thana, Local Task Force hote leh Hospital te hman atan an hlan a, anni mamawh ṭhenkhat hi PHE Deptt. lamin an lo ṭanpui tih an sawi a, veng leh khaw hrang hranga Village Level Task Force te mamawh thilpek, pawisa fai leh thil dang petute zawng zawng, kohhran, pawl leh mimal chungah lawmthu sawiin, District chhung hmun hrang hranga inkhung hrang tura tihten thuawih taka sawrkar ruahmanna zawm a, sawrkar an thawhpuinaah lawmthu an sawi bawk.

District Task Force chuan theihtawpa hma an lakna ṭanpuitu, sumdawng, tlawm-ngaipawl leh khawtlang hruaitute, thuawi taka awm mipui zawng zawngte hnenah lawmthu sawiin, an hmalak-nate ṭha taka zawm zel turin mipuite a ngen bawk a ni.