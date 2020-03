Chhuah hun titawp

Covid-19 hri leng mek laka invênna, pawn chhuah khap neih mekah, mipui nitin mamawh lama chhuah hun siam ruahmanna chu a him tawk lova hriat a nih avangin Serchhipa Village Level Task Force ṭhenkhat chuan an huamchhungah an titawp a, Task Force duty-ten mipuite hnenah an lei duh zawng chu in lamah an dahsak a ni.

Hetihlai hian niminpiah khan SDO (Sadar) C.Lalduhzuali chuan nitin mamawh leh chawhmeh lei leh hralh chungchanga Village Level Task Force te zawm tur thupek a tichhuak a, thupek a tihchhuahah chuan chawhmeh lei turin in khat aṭangin mi pakhat chauh chhuah tur a nih thute, thlai leh sa chu Nilaini leh Inrinni-ah chauh zawrh tur a nih thute, chawhmeh zawrh leh a zuartu chungchangah Village Level task Force te chu ruahmanna siam turin a ti a, hei bakah hian whole sale dawrte inhawn hun tur leh Serchhip veng hrang hrang leh Serchhip khaw pawn lama dawr tê-ten an dawr hun tur a bithliah bawk a ni.