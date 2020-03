Coronavirus hian boxer tam tak a chawlhtir dawn:Hearn

Boxing promoter Eddie Hearn chuan coronavirus hri leng chuan boxer tam tak chu boxing a chawlhsan dawn tih a sawi.



Thawhṭanni khan British Boxing Board of Control chuan May thla thleng boxing khelh huaihawt loh hun chu a pawtsei a, hetah hian inhnek tur lian tak tak cancel a ni a, Hearn chuan boxer tam tak chuan an hma hunah hna dang an thawh a ngai dawn tih a sawi a, Hearn chuan, “Coronavirus hian kawng hrang hrangah nghawng a nei a, a bikin boxing thlir ila, September, October, November, December thla thleng a kai a nih chuan kuminah ring chhunga inhnek hmuh tur a awm dawn lova. Boxer langsar tawh sa chuan a pawina a awm lovang, mahse inchher chho mek, la thleng sang lo leh bul ṭan mek te, sponsorship lian la nei lo te tan chuan an nun nuama an khawsak theihna tura an suangtuah ṭhin tipuitling turin boxing kalsana hna dang an thawh a ngai dawn a ni,” tiin a sawi.



“Inhnek a awm loh chuan, company tan sum siamna tur a awm lova, infiammite tan lawmman pawisa dawn tur a awm dawn lo a, sum lakluh tur a awm loh chuan boxing-a tel boxer-te chu kan en hnuaihnung mai dawn a ni,” a ti bawk.