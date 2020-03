Ni 21 chhung India ram pumah lockdown kalpui dawn

Prime Minister Narendra Modi chuan Coronavirus darh zel tur tihtawpna atan zanin dar 12 aṭangin rampumah lockdown neih a ni dawn tih a sawi a, lockdown hun chhung hi a rei dawn a, mahse hei hi “nang leh i chhungte” himna atan a ni tiin, “kan tawrh tlang ngei ka beisei” a ti bawk a, khuahkhirhna siamte chu zawm ṭheuh turin mipuite a chah a ni.

Zanin dar 8 khan Prime Minister hian TV kaltlangin mipuite hmaah a sawi a, ni hnih kalta aṭang khan ram chhung hmun hrang hrangah lockdown kalpui a ni hlawm a, hei hi thil ṭul tak a ni tiin, India mipuite kan inchhanhimna atana tihtur ṭul a ni a, Janata curfew aia khirhin kalpui a ni dawn tih a sawi a, ni 21 chhunga kan dinhmun kan siam loh chuan kum 21 ka hnungtawlh dawn a ni tiin, Prime Minister chuan mipuite chu in-a awm ngai pawimawh turin a chah a, “Pawna i chhuah khan coronavirus chu i inchhungah i keng lut thei a ni,” a ti a, midangte nena awmho loh (social distancing) chu mitin tan a ni a, Prime Minister tan pawh a ṭul a ni a ti.

Prime Minister chuan WHO report-a a landan chuan mi pakhatin kar khat chhung lekin Coronavirus chu mi tam tak a kai darh thei a, a darh dan hi meialh ang maia chak a ni a, ni 67 chhungin mi nuai khatin Coronavirus an kai hman a, hemi hnua mi nuai khat dangin an kai belh nan ni 11 chiah a ngai tawh a, tunah hian ni 4 chhungin mi nuai khat dangin an kai leh mek a ni, a ti a, a darh tawh chuan inchhan a harsa tawh a, ram hrang hranga a darh tawhnaah an khuahkhirh zo lova, Italy leh US-te pawhin health infrastructure nei ṭha mahse an dang zo lo tih sawiin, heng ramte hian mipui thu an awih a, tun dinhmun hi an thleng ta tih a sawi.

Prime Minister chuan hmalam kan pan theih kawng awm chhun chu mahni ina awm a ni a, a darh zel tur ven a ngai tih a sawi a,

kan thutiamah kan din a ngai tih a sawi a, damdawi ina thawk zawng zawngte, he hri leng donaa thawktu zawng zawngte tana ṭawngṭai turin mipuite a chah a, thuthar lakhawmtute pawh darkar 24 chhunga mipuiten thu dik ngei an hriatna atan an nunna thapin

an kal kual a, Police-te pawh mipuite chhanhim turin zankhua-in an duty a, an tana ṭawngṭai turin mipuite a sawm a ni.

Central leh State sawrkar chu mipui nitin mamawhah harsatna a thlen loh nan an inbe reng tih sawiin, nitin mamawh thila harsatna a awm loh nan hma lak a ni dawn tih a sawi a, sawrkar chuan coronavirus do-na tura khawl ṭul hrang hrang leina atan cheng vaibelchhe 15000 a ruahman tih sawiin, state-te pawh hriselna lam dah pawimawha nei vek turin a ngen a, mipuite chu doctor râwn lova damdawi inchawh mai mai lo turin a chah bawk.

Prime Minister chuan Social media kaltlanga thu ṭha tak tak thawn darhte chu ṭha a tih thu a sawi a, chutihrualin, mipuite chu sawrkar thuchhuahte ngaichang a, thuthang lengvelte awih mai mai lo turin a chah nghal bawk a ni.

– Zothlifim Daily Newspaper