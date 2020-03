Mizoram COVID-19 test theihna tur laboratory din tumna kal zelah hma la tur Committee din

Mizorama COVID-19 test theihna tur laboratory din tura hmalakna kal zelah nimin khan Core Committee on Setting up of COVID-19 Testing Laboratory in Mizoram chu din a ni.

Hemi chungchang ngaih-tuah hian Health Minister Dr.R.Lalthangliana hovin nimin khan a Office Chamber-ah MLA 5, Chief Secretary leh microbiology lama mithiamten inrawnkhawmna ‘Consultative Meeting’ an nei a, Health Minister chuan COVID-19 test theihna Laboratory Mizoramin a neih theih dan kawng awm theite dapin a chak thei ang berin sawrkarin Chief Minister hovin an ngaihtuah reng tih a sawi a. Chumi kal zelah vawiin hian Indian Council of Medical Research (IMCR)-in COVID test thei chin Laboratory a bithliah dan te, laboratory siamna atan a ruangam leh a hmunhma awm dan tur duante, khawl ngaite, a thla tela certification buaipui a ngaih thute sawi lan a ni a. Mizoramin COVID-19 Test theihna Laboratory a neih theih nana hma lak dan tur ruangam duanga, a ṭul dan anga he thil zirchiang turin Health Secretary kaihhruaina hnuaiah Core Committe din chu meeting in an rel a ni. Hemi chungchanga hriattirna pawh bawhzui nghal a nih tur thu Health Minister chuan a sawi a. Testing Laboratory hi vawilehkhata neih mai theih a ni lo tiin nei turin a kalkawng a thui thu te, endikna hrang hrang vawi tam tak paltlang a ngaih thu te sawiin amaherawhchu Mizoramin a neih theih nan theihtawp chhuahin Sawrkarin hma a lak zel tur thu a sawi a ni.

Kum 2013 khan ICMR chuan ram pumah virus testna hmun Viral Research and Diagnostic Laboratory(VRDL) 160 din turin ruahmanna a siam a, tun dinhmunah Regional Level ah te, state tam zawkah leh Medical College-ah te hetiang hmun hi 100 chuang a awm mek a. January 2020 khan Pune a virus zirna hmunpui National Institute of Virology (NIV), Bio Safety Level 4 chauh hi COVID test theih nan ICMR hian a pawm a, chumi hnuah February 2020 khan VRDL 16, Bio Safety Level 3 nei te chu phalna a pe leh a. March ni 6 khan ICMR leh Sawrkar Laipui te chuan private a hetiang test ti thei Laboratory 53 ram pumah chinchhiahin phalna an pe leh a, heng Laboratory-te hi Bio Safety Level 3 nei vek tih finfiah hnuah phalna hi an pe chauh a ni.