Covid-19 beihnaa thawktute tan Insurance scheme siamsak dawn

Sawrkar Laipuiin a puanzar tawh angin Pradhan Mantri Garib Kalyan Package hnuaiah Covid-19 beihnaa a hmatawnga ding Health-a thawktu doctor, nurse leh healthcare-a thawktu dangte tana insuance scheme chu Ministry of Health & Family Welfare chuan a siamsak dawn.

He Scheme hian Covid-19 natna veite enkawl tura pen chhuak mek sawrkar hnuaia healthcare hnathawk mi nuai 22.12 (community health worker te telin) a huam ang a, mi pakhat tan insurance cover cheng nuai 50 (Rs.50 lakh) tiam niin ni 90 (sawm kua) chhung atan a ni ang. He Scheme hian a huam zau hle a, ‘comprehensive personal accident cover’ pein Covid-19 natna avanga nunna chan thei an nihna a hriatpui a ni.

Hmalam hun hriat lawk theih a nih loh avangin private hospital staff/pensioner/ volunteer/ local urban body/ contract/daily wage/ad-hoc/hmun danga thawk State-in a kohkir te/Central hospital/State, UT, Central hnuaia autonomous hospital – AIIMS leh INI-te/ Central Ministry hnuaia hospital-a thawkte pawh Covid-19 kaihhnawihah mawhphurhna pek theih an ni a, heng mite pawh hi MoHFW-in a zat a tarlan angin insurance hian a huam ang.

Health Ministry-in hemi atana a operate NDRF Budget aṭangin fund hi pek chhuah tur a ni a, Insurance Company-in beneficiary hnena a taka sumfai a pek chu Central emaw State sawrkar Official ten an certify tur a ni a, hemi Scheme hnuaia hamṭhatna dawngtu (beneficiary) hian insurance cover dang a lo nei a nih pawhin hemi Scheme hnuaia hamṭhatna a dawn tur zat a kiam dawn chuang lo a ni.