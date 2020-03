Football thuthang

@ Manchester United chuan Uruguayan midfielder kum 21 mi, Federico Valverde an lalut duh a nih chuan Real Madrid hnenah £450m an pek a ngai dawn. (Sunday Mirror)

@ Football manager zinga hlawh hnem ber, Atletico Madrid boss Diego Simeone chuan thla khata a hlawh £3.3m chu za-a 30-in a tihniam dawn. (Sunday Times)

@ Everton chuan Brazilian Lille forward kum 22 mi, Gabriel Magalhae chu £30m-in lei an dil. (Football Insider)

@ Liverpool chuan Swiss winger Xherdan Shaqiri chu hralh tumin an inbuatsaih a, Sevilla chuan kum 28 mi hi an ngaihven a ni. (Talksport)

@ Liverpool hi RB Leipzig aṭanga Timo Werener lakluh tum zinga rinkai an ni a, German kum 24 mi hian jersey number chu a dah pawimawh hmasa a ni. (Sunday Express)

@ Chelsea chuan Real Madrid’s Morocco international kum 21 mi, Achraf Hakimi chu an thlithlai tawh a, Borussia Dortmund-a loan-a a khelhnaah a che ṭha hle a, German club-a a ngheta lût thei turin thu delhkilh engmah a awm lo a ni. (Sunday Mirror)

@ Chelsea chuan Birmingham’s English midfielder kum 16 mi, Jude Bellingham lakluh tumin Manchester United chu elpui an tum. (Sunday Mirror)

@ Championship club, Leeds United chuan Metz striker Habib Diallo chu an ngaihven a, Senegalese forward kum 24 hi Crystal Palace leh Chelsea-te pawhin an ngaihven a ni (LeFoot)

@ Roma chuan Atletico Madrid striker Diego Costa lakluh dan an zawng a. Kum 31 mi hian tun hma-in ṭum hnih chu Roma-ah hian a lo lut ṭep tawh a ni. (Mundo Deportivo)