COVID-19 chungchangah Health Department-in training buatsaih

Inrinni khan Health Directorate Conference Hall-ah “Training of District Trainers on COVID-19” neih a ni a, he training-ah hian Mizoram district hrang hrang aṭangin hriselna lama hmalatute kohkhawma zirtirna pek an ni.

Training hawnna inkhawm buatsaih chu Dr.Eric Zomawia, Mission Director, NHM in a kaihruai a, Dr. F. Lallianhlira, Principal Director, H&FW chuan training hawnna thuchah sawiin Mizoramah Covid-19 case hmuh la nilo mahse, khawvel ram hrang hrangah nasa taka a darh tawh avangin kan fimkhur ve tho a ṭul ta hle a, chuvangin he natna laka inveng thei dinhmuna kan din lai hian inven kawngah theih-tawpa ṭan kan lak a ngai a ni, a ti.

Dr.F.Lallianhlira chuan Health department in Covid-19 laka invêng tura an hmalakna langsar zual tarlangin, Lengpui Airport-ah uluk leh fimkhur taka nitin screening neih a nih thute, sample lâkna tur hmunhma pawh Aviation lam thuneitute nen thawkhovin Lengpui Airport-ah room âwl ruahman a nih tawh thute, khualzin he natna kai rinhlelhawm, home quarantine ti theilo tura ngaihte tan quarantine-na hmun siam a nih thu te bakah Mizoram ramri hmun hrang hrangah khualzin lo lût endikna uluk taka neih chhunzawm zel a nih thu sawiin, tih fuh tawkloh leh thawm ṭhat ngaihna laiah pawh hmalak nghal zel niin theihtawp an chhuah thu a sawi a. Thawktu indaihlohna karah mumal leh tha zawka he hri laka mipuite kan him theih nan a theih ang anga thawktute pawh siam rem an nih thu a sawi bawk.

Training hawnna inkhawmah hian district hrang hrang aṭangin Medical Superintendent leh Chief Medical Officer-ten an bial chhung ṭheuha an hmalak dan leh rawtna an thlente ngaihthlak leh sawihona hun hman a ni a. Chawhnu lamah training neih niin tun thla ni 6-a WHO-in New Delhi-a Training of Trainers a buatsaiha zuk tel te leh Rapid Response Team member-ten training an pe a, vawiin training a tel te hian an thil zir leh hriat thar te hi anmahni awmna District theuh ah zirtirna an pe chhawng leh dawn a ni.

Covid -19 atana sawrkar spokesperson Dr. Pachuau Lalmalsawma pawhin zirtirna pek pahin Lengpui Airport leh Screening tihna hmun hrang hrang a hmaih palh awmlo tura hmalak a nih laiin Covid-19 lenna hmun atanga Mizorama lo haw screening hmaih palh an lo awm anih chuan Call center No. 102 leh 0389-2323336, 2318336 ah te eng hun ah pawh hriattir zel turin ngenna a siam a. Covid -19 laka him turin fimkhurna leh chet thianghlimna te hi mitin tan hmanraw pawimawh ber a nih avangin fai taka kut sil fo te, midangte an him zawk nan ualau taka khuh leh hahchhiau loh te bakah tulna bik tak neite kan nih ngawt loh chuan zinchhuah loh hram hram rih a that thu te sawiin mipuite pawh punkhawmna lama kal tam lo turin a chah bawk a ni.

Dr.Pachuau Lalmalsawma chuan ngenna siam nghalin Sawrkar leh Private damdawiin zawng zawng a damlo te kan in kan/tlawh thin danah pawh fimkhur a tul thu sawiin chhungte hnaivai tak tak leh damlo tana tangkaina tak nei silo te chu Sawrkar leh Private damdawiin a damlote kan/tlawh thu ah insum turin a ngen a, he ngenna hi mipuite kan him tlan zawkna tur atana siam a nih angin zawm ngei turin mipuite a chah a ni.