Covid-19 vangin ration buhfai lâk nana finger print hman titawp rih

Coronavirus kai darh theih venthawn thuah Supply Department hnuaia Retailer, electronic point of scale hmanga khawla Buhfai latu mipuiten kutzungpui thla an nem ṭhin chu tun thla atan tihtawp a ni.

Sawrkar laipuiin ruahman-na a siam angin, thla hmasa aṭang khan Mizoram hmun hrang hrangah Epos khawl hmang hian Retailer-ten mipui hnenah buhfai an sem chhuak a, he ruahmanna tharah hian Ration Card leh Aadhaar number inthlunzawmte chauhin, epos khawlah hian an kutzungpui thla nemin, finger print lâk hnuah chauh ration buhfai hi pek theih an ni.

Hetihlai hian tunlai khaw-vel buaipui mek Coronavirus (COVID-19) hri leng mek laka mipuite him zawk nan leh fimkhur thilah sawrkar chuan retailer-te chu Epos Machine-ah mipuite kutzungpui nemtir kher lo tur leh anmahni retailer-ten ration buhfai latute Aadhaar number chu Epos Machine-a chhulût mai tura a tih angin, Retailer-te hian Epos Machine a mipuite kutzungpui thla nemtir kher lovin, ration buhfai hi an semchhuak mek a ni.

Hetianga kalpui a nih avang hian Retailer-te chuan hasatna an tawh phah dawn lova, ration latute Aadhaar number hi Epos Machine-ah an khung tho avangin, Supply Office lamin an chingfel mai dawn niin an sawi.