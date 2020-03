India-ah Covid-19 vei finfiah 109 tling tawh

Nimin khan Maharastra-ah Covid-19 vei thar 32 hmuhchhuah leh niin, heti hian ram puma Covid-19 vei finfiah zat chu 109 an tling ta a ni.

Nimin zing lam khan Prime Minister Narendra Modi chuan Maharastra Chief Minister Uddhav Thackeray chu phone hmanga bia-in an state chhunga Civid-19 vei pung chak chungchang a sawipui a, Mumbai police-te chuan coronavirus ven nan hian puipunna huaihawt an khap tawh a ni.

Nimin tlai khan an state health minister Rajesh Tope chuan Mumbai-ah 5, Pune-ah 7, Pimpri-ah 8, Nagpur-ah 4 bakah Raigad, Thane, Kalyan, Navi Mumbai leh Aurangabad-ah pakhat ṭheuh he natna vei finfiah thar an awm tih a sawi a, midang 75 chu he natna vei nia hriat niin, damdawi in hrang hrangah dah an ni tih a sawi a, amaherawhchu tun dinhmunah he natna vei zingah dinhmun ṭhalo an awm lo tih a sawi a ni.

Delhi, Kerala, Rajasthan, Ladakh, Tamil Nadu, Jammu and Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Telangana leh Andhra Pradesh-ah te a kai hmuhchhuah a ni tawh a ni.