Healthcare worker-te sawrkarin a ngai pawimawh:Dr. Thangtea

Health & Family Welfare Minister Dr.R.Lalthanglianan Covid-19 bei turin Medical pasalṭha-te ralhma tawngah an ding mek a, Healthcare worker-te hi sawrkarin a ngai hluin, a ngai pawimawh tak zet a, an hri beih mek laka anmahni an him theihna tur ṭulte sawrkarin a theih ang angin a ngaihtuah mek zel a ni a ti.

Health Minister chuan nimina mipuite tana thuchah a sawinaah healthcare worker te chu – Doctor-te, nurse te, Paramedical Worker-te, Driver-te, Group D leh thawktu dang-te an ni tih sawiin, healthcare worker-te chu Personal Protective Equipment leh facility ṭha tak pek tumin beih mek zel a ni a ti a, an taksa hriselna atana chaw ṭha leh an mamawh pekte, an chhungte hriselna leh himna ngaihtuah sakte, Covid-19 natna emaw a kaihhnawih natnain a tlakbuak a nih chuan free medical treatment pek te a ngaihtuah a ni a ti a, Covid-19 vanga nunna an chan a nih chuan zangnadawmna ṭha tawk tak pek an ni ang a ti a, hemi chungchang hi Union Finance Minister-in chiang takin a puang tawh tih a sawi a, an welfare pawh sawrkar-in tul angin a ngaihtuah chhunzawm zel dawn a ni.

Health Minister chuan Hospital hrang hranga thawktute rilru leh taksa nasa takin an inbuatsaih tih hriat a ni a, Kohhran leh Private Hospital-a thawkte pawh an inpekna avangin lawmawm a ti tak zet tih a sawi a. In invenna tur inthuamna te pawh sawrkarin a ngaihtuah zel dawn a, kawng hrang hranga an mamawh sawrkarin a ngaihtuah zel dawn a ni, a ti.

Zoramin hun harsa a tawh mek laia tlawmngaia mipuite tana penchhuak zawng zawngte chungah lawmthu a sawi a, chhun zan zawma hah tak leh fimkhur ngai tak chunga duty Local Task Force-te, Kohran leh YMA-te chungah lawmthu a sawi a, Health Minister chuan sum leh pai thawhtute zawng zawng chungahte, medical staff te hak tur a thlawna ṭhuisaktu designer leh puanṭhui thiamte, mipuiin ei leh bara harsatna an tawh lohna tura thawktu Food & Civil Supplies department-a thawk te, Driver zawng zawngte, tui leh eng lam buaipuitu te, dan leh thupek kengkawhtu te chungah lawm thu a sawi a, mite harsatna hriaa rualkhai taka mipuite mamawh hralh ṭhin dawrkaite chungah , office hrang hranga hna ṭul thawktute, thuthar lakhawmtute leh I&PR Department-te chungahte lawmthu sawiin, zin mi tangkhangte buaipuitu Mizoram House hmun hrang hranga thawktute leh medical equiptment kan neih theih nana thawktute chungah lawmthu a sawi a .

Covid 19 dona kawngah sum leh pai mamawh ṭul zawng zawng ui leh ren awm hauh lova hman phalsaktu, Chief Minister Zoramthanga chungah lawmthu a sawi a, hei bakah hian Minister zawng zawngte’n an department chan ṭheuhah mipuite’n harsatna kan tawh loh nan nasa takin hma an la a, MLA te pawh an bial ṭheuhah an theih tawp an chhuah tih sawiin an chungah lawmthu a sawi bawk a, hei bakah hian kan MP-te pahnih hmalaknaah lawmthu ka sawi bawk a ni.

sawrkar thuawiha ina tawm tlatte chungah lawmthu a sawi a, tawm tlat chu himna a ni a, lo tawm chhun zawm zel turin a chah a, zanin hian Mizoram Kohran Hruaitute Committee (MKHC) hmalakna-in ram tana ṭawngṭai rualna hun hmang tura ruahman a ni chu lawmawm a tih thu sawiin, Zoram mipuite chu ṭawngṭaia Pathian au chhunzawm zel turin a chah bawk a ni.