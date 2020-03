Governor-in Serchhip a tlawh tur chungchang sawiho

Nimin khan Serchhip DC’s Conference Hall-ah March ni 25, 2020-a PS Sreedharan Pillai, Mizoram Governor-in Serchhip a rawn tlawh tur chungchang sawiho a ni.

Meeting hi H.Dolian-buaia, District Bawrhsap chuan kaihruaiin, meeting ah hian Governor lo dawnsawn dan tur, Department hrang hrang mawhphurhna leh ṭul dangte rel a ni a, thudang a awm loh chuan March ni 20 hnulam hian meeting neih leh tum a ni.

Ruahman dan chuan March ni 25, 2020 zing dar 9:30-ah Governor hi Serchhip Helipad-ah a lo ṭum ang a, Guard of Honour pe-in Serchhip Auditorium-ah public meeting neih a ni ang a, he hunah hian Department head, sawrkar hnathawk zawng zawng, NGO hruatu leh College zirlai te tel tur a beisei niin, Cultural Item entir tur leh zaithiam zai turte sawm an ni ang. Governor hian Serchhip District Hospital leh Zoar Deprived Childrens Home-te a tlawh ang a, Govt Serchhip College pawh tlawhin College zirlaite nen inkawmna hun a hmang ang a, DC’s Conference hall-ah Serchhip-a head of office-te kawmin, DC leh SP aṭangin District Achievement report, Presentation neih a ni ang.

Tun hnai hian Governor hian District hrang hrang tlawhin hun a hmang a, a District tlawh programme khâr nan Serchhip hi a hmang dawn a, tunlai a hri leng mek Covid-19 avanga ṭhulh a nih loh chuan Serchhip District hi March 25, 2020 hian rawn tlawh a tum a ni.

Meeting ah hian Serchhip a Department Head, Joint VC , NGO leh MJA aiawh te an tel a ni.