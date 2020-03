H. Dolianbuaia, District Magistrate, Serchhip District chuan khawvel hmun hrang hrang leh India rama COVID-19 darh zau zel laka India leh Mizoram mipuite himna tur ngaihtuahin, Mizoram sawrkara Home Department,-in International leh Inter-State Border inkalpawhna khuahkhirh chungchangah thuchhuah a siam bawhzuiin Section 144 of Cr.PC, 1973 in thuneihna a pek angin Serchhip District chhunga International/Inter-State boder inkalpawhna Gate/Check Posts zawng zawng te chu thupek chhuah ni, March ni 11, 2020 aṭanga khar nghal vek turin thupek a tichhuak a, mihring veivak tumah in ramri (Border) an kân tur a ni lo tih a sawi a, he thupek hian Emergency Medical Duty, Law & Order kengkawhtute leh sawrkarin a phalna a pek bikte a huamlo tih a sawi a, thupek hian chhuah a nih aṭanga thla 2 chhung a huam ang.