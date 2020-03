Miss Mizoram 2020 atan Zirsangpuii

MJA leh Zonet Cable TV-in an buatsaih, RFL Miss Mizoram 2020 thlanna chu Inrinni zan khan zawhfel niin, Khawzawl District aiawhtu, Zirsangpuii (ft. 5’ 5) chu Miss Mizoram 2020 lallukhum khumtir a ni ta.

First runner up-ah Miss Mamit Zomuanpuii Fanai a lang a, Miss Champhai, Lalmuansangi chu pathumna a ni a, top 6-ah Serchhip District aiawhtu, Saizampuii bakah C.Lalhmangaihzuali leh Lalramhlui Sailo an lang bawk a ni.

Lawmman dang leh Contract

Serchhip District aiawhtu Saizampuii chuan he inelnaa lawmman hlu tak pahnih, People’s Choice leh Beauty With A Purpose a la a, Miss Congeniality-ah Lalhnaihzuali Fanai thlan niin, Miss Beautiful leh Oriflame Miss Refreshing model-ah Lalramhlui Sailo a lang bawk a ni.

Modeling agency lar Kay Savino Yhome chuan Miss Mizoram finalist aṭangin C.Lalhmangaihzuali leh Sylvie Lalvenpuii te chu contract ziahpuiin, Modeling khawvel zau zawkah an phochhuak dawn a ni.

Lawmman

Miss Mizoram 2020 hian cheng nuai 1.7 a dawn bakah Yamaha Facsino scooter leh a behbawm hamṭhatna an dawng nual a. Pahnihna leh pathumna hnenah Rs.90,000 leh Rs.60,000 pek an ni bawk.

Top 3 te chu Genesis Gym Membership pek an ni a, finalist, top 10 tling, top 3-a inhlang kai ta lo te pawhin Rs.10,000 ṭheuh an dawng. Hei bakah hian sub-title tin hian Rs.20,000 lawmman a keng tel vek a, Heng bakah hian thilpek chi hrang hrang an dawng.

Zirsangpuii

Zirsangpuii hi VL Beiseia leh C. Lalthanpuii te fa pathum zinga a pahnihna niin, kum 1997 December 23 khan Khawzawl Damdawi-In ah alo piang a, nuta pahnih a nei.

Zirna lamah tluang taka kalin 2018 khan Govt. Aizawl College atangin 1st Class-ah BA (Education) a zo. Tunah MA zir zawm turin a inbuatsaih mek. DCA, (Diploma in Computer Application) Distinction-ah a zo tawh bawk.

Khawtlang leh Kohhran-ah mi ṭangkai tak niin, tunah hian TKP Dinthar unit-ah Finance Secretary nihna a chelh mek.

Zampuii’n lawmthu a sawi

Serchhip District aiawhtu Saizampuii chuan heti hian lawmthu a sawi – “Miss Mizoram 2020 thlanna chu zawhfel a ni ta a, he inelnaah hian tluang tak leh harsatna nei lovin Pathian zarah ka tel tluan thei a, min hruaitu leh min vengtu Pathian chungah lawmthu ka sawi e.

“He inelna neih chhunga a bul aṭanga tawp thlenga min support-na vangin Serchhip District mipuite bakah Zoram chhung leh pawn hmun hrang hranga min ṭantute chungah thinlung takin lawmthu ka sawi a. Serchhip aiawh ni thei tura ka chunga rinna nghattu MJA te chungah ka lawm takzet zet a ni. Miss Mizoram organising committee-te min buaipuinaah lawmthu ka sawi bawk a, thlamuang taka inelna ka beih theihna tur a contest chhunga phal taka chawlh min petu ka thawhna department chungah lawmthu ka sawi bawk e.

“Miss Mizoram 2020 inelnaan in beisei ang dinhmun thleng phaklo mah ila, ka phu loha dinhmun sang taka hlangkaitu, min ṭantuten ka tana in thil lo tih zawng zawng kha ka tan a hlu a, ka lawm tak zet zet a ni. Hun lo la kal zel turah ka theihna chin apiangah Serchhip district tihmingṭhatu leh Zoram mipui ṭhalai te entawn tlak nih zel ka tum a ni,” tiin Zampuii chuan lawmthu a sawi a ni.