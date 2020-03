Indiaah Covid-19 kai mi pahnih an thi leh

Vawiinah Maharastra leh Bihar-ah Covid-19 hri vei thi an awm leh a, heti hian India ramah he hri vanga thi hi mi 6 an tling ta a ni.

Bihara thi hi mipa kum 38-a upa niin, tunhnaia Qatar-a zin a ni a, Patna-a All India Institute of Medical Sciences-ah a kal (kidney)-in hna a thawh theih tawh loh vangin a thi a ni a, Covid-19 a vei tih finfiah a nih thu Bihar Health Secretary Sanjay Kumar chuan a sawi a, ani hi Bihar-a he hri vei thi hmasa ber niin, ram chhunga thi zinga naupang ber a ni bawk.

Maharastra-a thi hi Mumbaia mi, mipa kum 63 mi a ni a, Mumbaia Covid19 vanga thi pahnihna niin, Maharastra-ah hian he natna vei hi mi 74 an tling tawh a, India rama he natna vei hmuhchhuah tamna ber state an la ni zel a, vawiina Mumbaia thi hi hrisel lo sa, zunthlum leh thisen sang nei, lung ṭhalo nei sa a ni.

Corronavirus hi ram 140 chuangah darh tawhin mi nuai 3 vel dawn he hri kai hi an awm tawh a, thihpui hi mi 13,000 vel an awm tawh a ni.

India ramah darkar 24 chhung khan mi 10 chuang Covid19 kai hmuhchhuah thar an awm a, ram puma he hri kai zat hi 300 an chuang tawh bawk a ni.