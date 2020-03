Industry neituten sawrkarah ngenna siam

Mizoram Industry’s Owners Association chuan thuchhuah siamin, a rang lama an harsatna ngaihtuahsak turin sawrkar an ngên.

MIOA chuan tun lai hri leng mek Covid-19 laka invenna tura sawrkar ruahmanna chu ṭha an tih thu an sawi a, chutihrualin Industry neitu te chuan an hnuaia hnathawktu mi 350 velten harsatna an tawk mek tih an sawi a, ei leh in lei chungchanga an harsatnate sawrkar thuneitute’n hriatpui se an duh thu leh ruahmanna siamsaka, a rang lama hma laksak turin an ngen a.

Anniho chu an hnathawh-na hmun a awm chi an nih deuh vek avangin ei tur lam kawng-ah harsatna an tawk a, a bik takin tui in tur an nei tam lo chu an buai tizualtu a nih thu an sawi a, an hnathawktu te hetia hna-thawk lo a kawl reng chu an tan ei leh in mai bakah hlawh pek an ngaih reng si avangin khawtual mi, mahni in luma haw duhte tan sawrkar chuan kawng zawnsak se an duh thu an sawi a, mi 20/30 dawn lai inchawm reng chu Industry neitute tan a hautakin, an Industry’s te pawhin a chhiat phah thei tih an sawi a ni.