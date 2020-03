June thlaa Joshua-a’n Pulev a hmachhawn dawn

British world champion Anthony Joshua chuan June ni 20, Inrinni khian Tottenham Hotspur Stadium-ah Kubrat Pulev a hmachhawn dawn.

Bulgarian boxer kum 38 mi, Pulev hi IBF title inchuh tura Joshua hmachhawn ngei ngei tur a ni a, Joshua hian December khan Andy Ruiz Jr. laka unanimous point hmanga hnehna changin WBA, IBF leh WBO title-te hi a lakir a ni.

Hei hi kum 2018 September thlaa Alexander Povetkin a hneh hnua Joshua-a UK-a a inhnek lehna hmasa ber tur a ni. 2017 October khan Cardiff’s Principality Stadium-a inhnek tur an lo ni tawh a, mahse a hun a thlen hma lawkin Pulev hian sparring an neihnaah a dar a tihliam tih sawiin a inhnukdawk a ni.

European heavyweight champion hlui, Pulev hian mi 29 a hmachhawn tawhah mi pakhat chiah hneh loh a nei a, chu chu Wladimir Klitschko niin, November 2015 khan round nga-naah Wladimir hian a knock-out a ni.

Pulev hian a inhnek hnuhnun ber, nikum November thla khan American boxer Rydell Booker chu point hmangin a hneh a ni.