Nirbhaya pawngsual thubuaia thiam loh changte tukinah khaihlum dawn lo

Kum 2012-a Delhi-a medical zirlai kum 23 mi pawngsual rawntu mi pali, Delhi Court-in thi tura an chungthu a relsak tawhte khaihlum hun chu tukin dar 6 hi nimahse a ṭum thumna atan anmahni tihhlum hun hi sawn leh a ni.

Heng mite khaihlum hun sawn a nih chhan hi an zinga mi Pawan Gupta-a’n President Ram Nath Kovind hnena khawngaih a dilna chu chhân a la nih loh vang niin, an him theihna tura dân an hman theih zawng zawng chu an la hmang zo lo a ni.

Hetihlai hian Supreme Court chuan Pawan Gupta-a’n damchhung lungin tang tura hremna tihnep sak tura Supreme Court a ngenna chu nimin khan a hnawlsak a. Pawan hian President Ram Nath Kovind-a hnenah ngenna thlen leh a ni.

Hemi hma hian President hian Court in thi tura a hrem Mukesh Kumar Singh, Vinay Kumar Sharma leh Akshay Kumar te ngenna chu a lo hnawlsak tawh a ni.

February ni 17 khan Court chuan heng mite March ni 3, zing dar 6-ah khaihlum an nih tur thu a lo puang tawh a, tun hi khaihlum hun tura an ruat sawn tlai vawi thumna a ni ta a, January ni 22 leh February ni 1-te kha heng mite tihhlum hun tura ruat hi a lo ni tawh a, February ni 5 khan Delhi court chuan heng mi palite hi an him theihna tura dân an hman theih zawng zawng hman a phalsak a, tin, an pali hian a hrang tihhlum loh tur tiin thupek a lo chhuah tawh a ni.