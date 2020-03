Juve player leh manager-ten hlawh tihhniam remti

Juventus player-te leh an manager Maurizio Sarri-te chuan coronavirus hri len chhunga an club chhanhimna atana thla 4 chhunga sum mamawh 90m euros (£80.7m) an neih theih nan hlawh pumpui lâk loh an remti.

Italy-ah hian April ni 3 thleng infiamna zawng zawng an suspend rih a, Juve squad, Portugal forward Cristiano Ronaldo leh Wales midfielder Aaron Ramsey-te telin, March, April, May leh June thla chhunga an hlawh chu a vaiin an la dawn lo a ni.

Italy-a season 8 zet champion tawh Juventus hi tun dinhmunah point hmanga Lazio aia sangin a chung berah an awm a, coronavirus-in Europe a tuam avangin hun khirh takah an awm a, an rama football kalpui leh theih hun a hriat loh a ni.

Hemi chungchangah hian Juventus chuan thuchhuah siamin, “Mitin tana hun khirh tak a nih laia players leh coach-te intiamnaah Juventus chu a lawm hle ani,” tiin an sawi a ni.

Juventus bakah hian European club lian dang, Germand club Bayern Munich leh Borussia Dortmund-te pawh telin an player-ten an hlawh tihhniam an lo remti tawh a ni.