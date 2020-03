Lockdown chhung pawha ni 100 inhlawh dan tur ruahman

Mizoram Sawrkar Rural Development Department chuan thingtlang mipuite tan Lockdown chhung pawha ni 100 inhlawh dan tur ruahmanna a siam.

Inkharkhip a nih avangin a taka hna thawh theih hmain demand lo siam lawk a ni a, boruak a pangngai chhoh veleh hna hi a taka thawh tura ruahmanna kalpui mek a ni a. Hei hi a dan pangngaiah chuan phal loh a ni chungin mipuite harsatna hriain hetiang hian ruahmanna sawrkar chuan a siam a ni. MGNREGS hnuaia nikhat hlawh chu Rs.211 aṭangin Rs.225 ah tihsan a ni bawk a, hei hi kum 2020 April aṭanga hman nghal tur a ni.

Ni 100 inhlawhna hi District ṭhenkhat chuan sawrkar kum 2019-20 chhung atan an thawk zo tawh a, ni 100 la inhlawh ve lo District-te pawh tunah hian demand siamtir mek an ni.

Central Ministry of Rural Development aṭangin MGNREGA inhlawhna (Wage) chu March ni 3 khan cheng vaibelchhe 30.22 leh March ni 17-ah cheng vaibelchhe 15.31 Mizoram sawkarin a dawng a, NeFMS (National Electronic Fund Management System) hmangin Job Card holder-te Account ah thun a ni tawh.

Tunah hian sawrkar kum 2019-20 chhunga Mizoramin a la dawn kim loh hi release thuai turin nasa taka hmalak a ni a. RD Minister Lalruatkima pawh hun harsa tak karah amah ngeiin RD Ministry-a official pawimawh Secretary leh Joint Secretary-te a dawr a, amaherawhchu, India ram pumah office hnathawk-ten an hna an thawh mumal theih loh avangin harsatna a awm mek a. Khawvelin harsatna kan tawh mek avang leh ei leh bara mipui chhuanchham kan awm lohna turin la release loh cheng vaibelchhe 40 chuang hi rawn release thuai turin Minister chuan a hrilh a. RD Minister hmalakna avang hian kum 2019-20 ah hian District tinten ni 100 an inhlawh dawn tih sawr-kar thuchhuah chuan a tarlang.

Sawrkar thuchhuah chuan kum 2020-21 chhung hian Job Card Holders tinin ni 100 theuh an inhlawh theihna tur in Sawrkar laipui chuan 200 lakhs person days chu Labour Budget atan Mizoram sawrkar tan a remtihsak tawh tih a tarlang bawk.