Serchhip District ah tun dinhmunah khung hran (quarantine) mek 268 an awm a, heng zinga 220 hi mahni ina khung hran (home quarantine) an ni a, fimkhur thua dah hran (Isolate) mek mi 4 awmin, tun dinhmunah Covid-19 vei finfiah an la awm lo a ni. Nimin lama chanchinthara lang Assam Rifles pakhat, SIRD Building-a dah hran (Isolation) chu sample laksak a ni lo a ni.