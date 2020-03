DC sawipui

Serchhip Sub-Hqrs. YMA hruaitute chuan nimin khan Serchhip District Bawrhsap, H. Dolianbuaia chu a pisa-ah kawmin, March ni 27, 2020-a Serchhip Leisekawt Field-a Chapchar Kut hman tum atana inbuatsaihna chungchang an sawipui a, hetah hian tunlaia khawvel puma hri leng mek, Coronavirus avanga harsatna awm theite sawiho niin, hemi chungchang hi District bawrhsap-in Chief Secretary lo sawipui se, hemi chungchangah thuthar dang a awm leh a nih loh chuan Chapchar Kut atana inbuatsaihna chu a ngai anga kalpui zui zel nise an ti a ni.

Thulh

Vawiina Serchhip Bazara Serchhip Hoorticulture Division leh Serchhip Agri & Horti Co-operative Society Ltd. ṭangkawpin Thlai thar Kut 2020 buatsaih an tum chu Covid-19 laka mipui him zawk nan an ṭhulh a ni.

Thukhawm dawn

March ni 25, 2020 hian Mizoram Governor chuan Serchhip a rawn tlawh dawn a, hemi atana inbuatsaihna leh ṭul dangte sawiho turin vawiin chawhnu dar 1 hian DC Conference Hall, Serchhipah ṭhutkhawm a ni dawn a, he ṭhutkhawmnaah hian Serchhipa sawrkar department hotute, VC leh tlawmngai pawl hruaitute an tel ang.

MSU-in ngenna pe

Mizo Students’ Union chuan Mizoram Subordinate Service Selection Board (MSSSB) Chairman atana Political Party-a nihna nei mek a ruat chungchanga hmalakna kal zelah nimin khan MSU hruaitute chuan MSSSB Chairman-in Pisa a zawm chu ṭha a tihloh avangin Pisa kal chhunzawm tawh lo tura ngenna (Letter No. D. 101/MSU-GHQ/18-20/76) an pe a, an ngen nawnna chu min zahsak ngei tur leh Mizoram sawrkar pawh hma la nghal turin an ngen nawn leh a, an ngenna ten awmzia a nei lo a nih chuan MSU chuan a tul angin hma a la zel dawn tih an sawi.