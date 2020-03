PHE Department-in ngawrh takin Serchhipah tui sem hna an thawk mek

Sawrkar laipuiin rampuma lockdown a puan ni, March ni 22 aṭanga nimin, March ni 28 thleng khan PHE Department chuan tui 137,75,000 litres a sem chhuak tawh a, chawhrualin consumer pakhatin tui 3,500 litres zel dawng ang an ni a, tui hi mipuiten hnianghnar taka an dawn zel theih an beisei a ni.

Mipuiten khaihlak lova tui hnianghnara hman tur an neihna tur hian PHE Department-a thawktute chuan hna an thawk zel a, Serchhipah hian PHED Staff mi 150 vel awmin, Serchhip Town (Serchhip & Chhiahtlang) bikah hian consumer hi 3749 an awm a, PHED staff-te hi Covid-19 laka an himna turin Mask leh Glove hmang veka duty-tir an ni a, tuisem tute chu colin burah disinfectant chlorine/sodium hypochlorite pai in an duty thin a ni. Hetihrual hian Tui Pump hnathawk leh Control Room-a duty-te phei chu a inchhawka thawkin, chhun zan zawmin, tlaivarin hna an thawk thin a ni.

PHE Department hian chlorine/sodium hypochlorite hi an tui sema pawlh tur an siam bakah natna laka invenna turin an siam belh bawk a, hengte hi mimal, YMA leh Village Level Task Force engemawzatin an la tawh a, tui sema pawl tur an siam bak hi 1000 litre chuang an pe chhuak tawh a ni.

PHE Department hotute chuan tui Pump nana tha taka power supply petu P&E Deptt chungah lawmthu sawiin, diesel harsat laiin Tui Pump-na tura Supply department-in Diesel tam tak an ngaihtuahpui avangin lawmawm an tih thu an sawi bawk a ni.

Hripui len laia mipui mamawh ber Tui Pump leh tih thianghlim leh sem kawnga duty PHED Staff te chu ni March ni 30 (Thawhtanni) atang hian Sr. EE Er. F. Sanglura chuan an hlawh pangngai bakah nitin chhuna an ei leh in tur leina tur pek belh an nih tur thu a sawi a ni.

Hetihlai hian tun dinhmunah chuan Tui Bill siam tura hmalak ngam a nilova, lockdown zawhah meter reading leh bill process a tih theih dawn chauh avangin, tui Bill hi a hlawma siam a ngai dawn a, thla dang aiin tui bill pawh a tam dawn avangin mipuite an hriattir lawk tih an sawi bawk.