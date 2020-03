Manipurah Coronavirus kai finfiah pakhat awm thar

Manipurah UK aṭanga lêt hmeichhe zirlai pakhat kum 23 mi chu Coronavirus test-ah a positive a, hei hi Northeast-a kai hmuhchhuah hmasak ber a ni.

He damlo Thangmeiband, Imphal (West)-a cheng hi damdawi inah dah hran nghal a ni a, a chhungte pawh khung hran niin, Coronavirus an kai leh kai loh test neih nghal an ni.

Report ṭhenkhatah chuan sample hi test nawn leh tura thawn mek niin an tarlang.

He hmeichhia aṭanga he hri kai chhawng thei turte hi tunah hian zawn chhoh mek an ni a, March ni 21 khan Air Asia hmangin Kolkata-Agartala-Imphal a thleng a ni.