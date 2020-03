May thleng ATP leh WTA tours khel rihlo mai thei

Player-ten an nawr hnuah kumina ATP leh WTA tours neih turte chu May thla thleng khelh loh a ni mai thei.

He nawrna hi pawm a nih chuan May ni 3-a Madrid Open khelh ṭan hma chu tennis khelh a ni lo mai thei a, Nilaini khan Fed Cup Final khelh hun tur pawh sawn a lo ni tawh a ni.

World Health Organisation chuan tuna coronavirus leng mek chu a vawi khatna atan khawvel puma hri leng (pandemic)-ah a puang tawh a, Indian Wells-a ATP leh WTA player councils meeting chuan professional tennis player tam tak chuan hetiang harsatna tawh laia lo inkhelh chu nuam an ti lo tih an sawi chiang tawh a, Indian Wells-a inkhelh tum hian player engemawzat chu an thleng hman a, heng player-te hi California-ah an la awm zui reng a, an thlawh haw theih dawn leh dawn loh pawh a la chiang lo a ni.

ITF chuan April thlaa Budapest-a Fed Cup final khelh tur pawh a hun a sawnfel tawh a, Hungary-ah hian mi 100 aia tam punkhawm phal loh a lo ni tawh a ni.