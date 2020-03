Mipuite hnena thlai thar pek chhuah dan tur ruahmanna siam

Covid-19 hrileng laka mipuite an him theih nan mitinte inkharkhipna (lock-down) sawrkarin a kalpui mek a, hemi hun harsa takah hian ramchhunga mipuite thlai thar mamawh pekchhuah dan tur (Vegetable Supply Chain) chu JC Ramthanga IAS, Addl. Chief Secretary kaihhruaina hnuaiah nimin khan ngaihtuah niin, mipuite hnena thlai thar pekchhuah dan tur (Vegetable Supply Chain) chungchanga ruahmanna a siam.

He Vegetable Supply Chain hi District tinah mumal taka kalpui a nih theih nan DC/ Chairman, District Level Task Force ten anmahni District ṭheuhah Horticulture Department-te leh Local Level Task Force te nen ruahmanna an siam ang a, Vegetable Supply Chain Programme hi tluang taka a kal theih nan hma la turin ruahman a ni a.

Horticulture Department chu Nodal Department an nih angin thingtlang lam aṭanga khawpui a thlai thar thawn luh tur an ngaihtuah ang a, a phurhluh dan tur, a dah-khawmna, a rate chungchang leh a semchhuah dan turah Commerce & Industries, FCS & CA, Mizofed leh Local Level Task Force te nen DC hriatpuina in ruahmanna an siam ṭhin dawn a ni.