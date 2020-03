Mizorama Covid-19 vei mek chhungte zingah Covid-19 vei hmu lo

Covid-19 Medical Operational Team Chairman Dr Z R Thiamsanga chuan nimin khan Covid-19 vei leh vei loh finfiah tura mi 10 sample thawn result chhuakah a vei hmuh an awm lo a ti a, heng zingah hian Covid-19 vei mek chhungte an tel a ni a ti.

Dr Thiamsanga hian nimin khan a pisaah thuthar theh-darhtute a kâwm a, Mizoramah Covid-19 laka invênnaa hmalaknaah mi 60,694 endik (screen) an ni tawh a, home quarantine tawh mi 2390, quarantine centre-ah mi 198, Isolate facility-ah mi 4, sample thawn tawh mi 28 niin, heng zinga mi 16 te chu result hriat an ni tawh a, pakhat a positive a ti.

Covid-19 hmachhawnna tura ruahmanna an neih hrang hrang pawh sawiin, Zoram Medical Centre (ZMC) chu Covid-19 veite enkawlna tana ruahman bik a nih thu a sawi a, ZMC-ah hian khum 260 a awm a, ICU 7 awm mek chu 24 awm thei turin siam mek a nih thu a sawi a, NICU 5 awm bawkin, Isolation Ward 30 a awm bawk a. Isolation ward hi indaih-lohna a awm a nih chuan Trinity Hospital khum 30 awmna leh Mcom Hostel khum 30 awmna-a dah turin ruahmanna siam a ni tawh tih a sawi bawk.

Team member Dr. Rosangluaia chuan invên dan turte sawifiahin, Covid-19 hi hrileng nimahse, boruaka lêng vel a ni lova, thil engemawa bet, chumi tawh leh khawih aṭanga kai theih a nih thu a sawi a, chuvang chuan mi hrisel ṭha pangngai tan mask vuah kher a ṭul loh thu leh damlo leh a bula awmte hman tur a nih thu sawiin, thil khawih tam lohte, hmai lam khawi tam lohte a pawimawh a, kut silfai chu a pawimawh ber pakhat a ni tiin, midang nena inhnaih lutuk loa awm a pawimawh a ti bawk.

Team member Dr C.Lal-hrekima pawhin thusawiin, midang harsatna siamtu nilovin midang himna siamtu ni ṭheuh turin mitin a chah a, inkhung hrante-ah rilru lama harsatna tawh theih a nih avangin Health Minister hmalaknain Councelling Help Line District tinah siam vek a nih tawh thu a sawi.

Team member dang Dr. Lalrintluanga Zahau chuan ZMC chu Covid-19 Treatment Centre-a ngaih a nih tawh avangin Aizawl chhunga damdawiin, sawrkar leh private damdawi inte chu Covid-19 nena inkungkaihna nei lote enkawl nana tih an ni tawh a, damlo khuh, hritlang khawsik-te chu ZMC-ah inentir tur a ni a, a bak dam lohna leh natna neite chuan damdawi in dang pan turin mipui an ngen a, Quarantine mekte erawh chu damlohna dangin a tlakbuak a nih pawhin ZMC pan turin an chah a ni.