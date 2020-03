Hri leng laka invenna atan Chlorine siam

Tunlaia Covid-19 hri leng mek denchhen leh natna hrik dang thah nan leh invên nan PHE Department chuan Chlorine / Sodium Hypochlorite an siam chu engemawzat an pe chhuak tawh.

Zothlifim-in PHE Department Serchhip SDO Er. Samuel LR Ralte a zawhfiahnaah tunhnaiah Chlorine hi engemawzat an siam chhuak tawh tih sawiin, Litre 400 siam nan darkar 8 vel a ngai a, chawl lovin an siam tlaivar ṭhin tih a sawi. Heng Chlorine an siam chhuah te hi an Department Office hrang hrang bakah mimal ṭhenkhat pawhin an la a, chhuat nawh nan leh bungraw ṭhenkhat hruk nan an hmang a, Village Level Task Force engemawzat pawhin an vengchung hmun ṭhenkhat kahna tur an la tawh tih a sawi bawk a ni. PHE Department hian Chlorine siamna atan hian chi hraw (common salt) an hmang a, a siamna khawl hi Khawtetlanga Main Reservoir bulah an dah a ni.