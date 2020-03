Serchhip District-ah inkhung hrang mi 188 an awm tawh

Tunlaia khawvel hmun hrang hranga hri leng mek, Covid-19 laka Serchhip District a himna turin hmalak mek zel a ni a, hmalakna zinga sawrkar ngaih pawimawh ber pawl, state pawn aṭanga lo hawte ni 14 inkhung hrang (quarantine) tura tih zâwmtu, Serchhip District chhungah nimin tlai thleng khan mi 188 an awm tawh a, Mizoramah lockdown kalpui nimahse District Hospital-ah dan pangngai angin OPD kalpui reng a ni.

In khung hrang tura tihte hi anmahni in lama hmun neite chu anmahni in-ah an inkhung hrang a, mahni in lama inkhung hranna neilote chu sawrkar hotuten hmun an ruat zingah tun dinhmunah chuan Tourist Lodge leh damdawi ina hmun an ruahmanahte dah an ni tih Dr.Lalhlunpuii, DIO chuan Zothlifim zawhna chhangin a sawi a, Serchhip khawpui chhung bikah hian inkhung hrang hi mi 119 an awm tawh a ni.

Hetihlai hian Covid-19 vei nia rinhlelh vanga dah hran (Isolation) erawh an la awm lova, sample lak belh pawh an awm lova, khung hran turte hi Village Level Task Force on Covid-19-ten District Level-ah an hriattir ṭhin a ni.

Hetihlai hian Mizoram puma Lockdown kalpui chu Serchhipah pawh zawm a hlawh ṭha viau a, hetihlai hian veng hmawr leh pen hleh deuhah erawh lockdown kalpui hian zawm a hlawh ṭha lutuk lo niin a lang.

Sawrkar thupek anga Lockdown kalpuiah hian nitin mamawh zawrhna dawr leh damdawi zawrhna dawrte bak hawn phal loh a ni a, sawrkar office-te pawh hawn nimahse hnathawk ṭhenkhat chauh an kal a, District Hospital-ah chuan dan pangngaiin OPD kalpui a ni a, inentir duhte chuan inentir hun hawn chhungin a inentir theih zel a ni.

