Serchhipa chhangthawp man to chungchang sawiho

Vawiin (16.4.2020) khan DC Office Chamber-ah tunhnaia Serchhip a Chhangthawp man to chungchang sawiho a ni.

Hemi chungchang Serchhip District bawrhsap Dr.Lalzirmawia Chhangte, IAD hova sawihonaah hian Serchhipa chhang siamtu lian pahnih – Sang Sang Bakery leh CMS Bakery aiawhte, Legal Metrology, Serchhip District Consumer Association leh Serchhip Sub Hqrs YMA aiawh te an tel a.

He hunah hian tunhnaia Serchhipa Chhangthawp man a hmaa Rs 20 ni ṭhin Rs 30 a to ta chungchang ngaihtuah a ni a, chhang siamtute chuan chhangthawp man chu a siamna hmanrua to chho zel vanga tito an nih thu leh an harsatnate an sawi a, ngun taka sawiho a nih hnuah Chhangthawp man chu Rs 25 aia to lovin mipuiah hralh nise tiin thutlukna an siam a ni.